הניסוי שידהים אתכם: כך תראו את פנים העין שלכם בעזרת הפנס בטלפון

ניסוי פשוט חושף כיצד ניתן לעקוף את המנגנון המוחי שמעלים את כלי הדם הממוקמים לפני הרשתית | באמצעות פנס הטלפון בלבד, כל אדם יכול לצפות בתבנית הייחודית של פנים העין שלו (מדע)

בכל רגע נתון, כלי דם רבים ממוקמים ישירות לפני הרשתית של העין האנושית, אולם המוח פועל באופן עקבי כדי למחוק אותם משדה הראייה.

מדובר במנגנון סינון שברא הבורא יתברך ומופעל מרגע הלידה, שמטרתו למנוע הפרעה לראייה התקינה, בדומה לאופן שבו המוח מתעלם מנוכחותו הקבועה של האף במרכז שדה הראייה.

ניסוי מדעי פשוט מאפשר כעת לכל אדם "להביס" את המוח ולראות את פנים העין שלו באמצעות שימוש בפנס הטלפון הנייד.

כדי לבצע את הבדיקה, יש לסגור עין אחת ולהניח את הפנס לצד העין הפתוחה. הזזת האור בזוויות שונות יוצרת צללים של כלי הדם שתנועתם אינה מאפשרת למוח להתעלם מהם, ובכך הם הופכים גלויים לעין.

​היכולת לצפות בכלי הדם הללו מוגבלת לזמן התנועה של מקור האור בלבד. ברגע שהפנס מפסיק לנוע, המוח מצליח לעבד מחדש את המידע ומעלים את תמונת כלי הדם תוך פחות משנייה אחת.

התבנית שנחשפת במהלך הניסוי היא ייחודית לחלוטין לכל אדם, ומבנה כלי הדם בתוך העין נחשב למזהה אישי הדומה לטביעת אצבע.

