ועידת למענכם: "רופא שלא ישתמש ב-AI יסתכן בתביעה"

הועידה השנתית השלישית של ארגון למענכם, בשיתוף אוניברסיטת רייכמן

קרוב לאלף רופאים, חוקרים, מדענים ואנשי הייטק השתתפו בוועידה השנתית השלישית של ארגון למענכם, בשיתוף אוניברסיטת רייכמן, שעסק בשימוש בבינה המלאכותית במערכות הרפואה. הנשיא הרצוג: "שיתוף הפעולה כאן הוא מכפיל כוח בהתמודדות עם האתגרים". הנשיא המייסד ויו"ר דירקטוריון אוניברסיטת רייכמן, פרופ' אוריאל רייכמן: "המדינה קיפחה סטודנטים פצועי צה"ל במימון הלימודים- למענכם השיג להם מלגות". פרופ' ארנון אפק, דיקן בית ספר דינה רקנאטי לרפואה: "הדרישה לנתיחת גופות בלימודים - מיותרת". יוסי ערבליך, יו"ר ומייסד למענכם: "אחרי המלחמה, העם מבקש תקווה לאחדות. בבתי החולים המחלוקות והדעות הקדומות נעלמות. צריך לייצא את המודל הזה גם מחוץ למרכזים הרפואיים"

זו כבר לא שאלה של "האם" - אלא של עד כמה ואיך. השימוש בכלי בינה המלאכותית במערכות הבריאות הציבוריות הוא כבר עובדה מוגמרת – והוא גם מתקדם בקצב מסחרר. אם בעידן ה-AI נדרשים בעלי מקצוע מכל התחומים להמציא את עצמם מחדש ולהוכיח שוב ושוב את יתרון האדם על המכונה, על אחת כמה וכמה בתחום הרפואה הרגיש, שבו המשמעות של המציאות החדשה היא שעושה את ההבדל בין חיים למוות. לקחו חלק באירוע גם בני שטיינמץ - יו"ר אגודת הידידים של 'למענכם', ברוך שיינברג, נשיא ועידת למענכם ה-3, ואיש העסקים בני אלג'ם - ממייסדי ארגון 'למענכם'. את הוועידה הנחה ידיד ארגון למענכם, איש התקשורת גיא זו-ארץ. "השלב הבא במהפכה: המטופלים יהפכו לרופאים של עצמם" האסיר שהפך לפרופסור באוניברסיטה היוקרתית בעולם: סיפורו של סטן אנדריס אבישי לוי | 10.11.25 "לא יכול להיות אמיתי" | Xpeng מציגה את הרובוט ההומנואידי שנראה אנושי מדי אבישי לוי | 10.11.25 פרופ' רן בליצר, סמנכ"ל וראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית, סיפק בוועידה אמירה שמסכמת וממחישה בצורה החזקה ביותר את המהירות שבה מוטמע השימוש ב-AI במערכות הבריאות השונות. לדבריו, בעוד "פרק זמן לא ארוך" רופא שינסה לפענח דימות בלי להיעזר בכלי בינה מלאכותית ייחשב כמי שאינו מטפל על פי התקן המקובל, ואולי אף יהיה חשוף לתביעה בגין רשלנות רפואית. "ברור לגמרי שהעין האנושית לא יכולה לגלות את מה שמערכת מבוססת AI יודעת לגלות", הסביר. במרכז הוועידה נערך פאנל מנהלים בכירים בנושא, בהשתתפות ד"ר איתן ורטהיים - מנכ"ל שירותי בריאות כללית, פרופ' אלי שפרכר - מנכ"ל המרכז הרפואי סוראסקי (איכילוב) בתל אביב, גב' סיגל לוי-דדון - מנכ"לית מכבי שירותי בריאות, פרופ' אורלי וויינשטיין - מנכ"לית שיבא נגב, וד"ר מיכל מקל - מנכ"לית המרכז הרפואי רמב''ם. ד"ר ורטהיים הבהיר כי כבר כיום המצב הוא ש"ה-AI הוא כלי תומך החלטה ראשי בטיפול במחלות שונות". פרופ' שפרכר אמר כי המהפכה השנייה והדרמטית של הטכנולוגיה החדשה עדיין לפנינו, שכן "בתוך זמן קצר של כמה שנים המטופלים יהפכו להיות המטפלים של עצמם, והשאלה המטרידה היא מה יהיה אז מקומה של מערכת הבריאות". לוי-דדון סיפרה כי יש רופאים ש-40 אחוז מהזמן שלהם מוקדש כיום לתיעוד, והארגון שלה מצא לכך פיתרון מבוסס בינה מלאכותית: "הכנסנו מערכת שמקליטה את הביקור, מעבדת אותו וכותבת את הסיכום, והרופא צריך רק לאשר אותו ובלחיצת כפתור זה נכנס לתיק. זה משפר דרמטית את השחיקה של הרופא ואת הזמן שהוא מבזבז". ד"ר מקל הוסיפה: "השקנו במיון מערכת ניהול מטופלים שמציעה לרופא אבחנות ודרכי בירור". היא הדגישה כי מדובר במערכת "תומכת החלטה", והמטרה היא לא שהיא תחליף את הרופאים.

הועידה השנתית השלישית של ארגון למענכם, בשיתוף אוניברסיטת רייכמן

"הסיוע של למענכם נותן ביטחון – וגם משנה את התוצאה הרפואית"

גיל שויד, המייסד ויו"ר הדריקטוריון של צ'ק פוינט וחתן פרס ישראל, איבחן כי "מהפיכת וה-AI מאוד דומה למהפיכת האינטרנט - גם בטרנפורמציה שהיא עשתה לכל תהליכי העבודה שלנו בלי שאנחנו לגמרי מבינים מה זה אומר, עד כדי כך שמי שלא נמצא שם נשאר הרבה מאחור, וגם בפחד הגדול של כל העולם מפניה". את החוששים הוא ביקש להרגיע כשאמר: "האתגר באמת גדול, אך עדיין ברור לכולנו שהעולם שלנו טוב יותר ממה שהוא היה לפני 30 שנה - וכך יהיה גם עם הבינה המלאכותית"

שויד הצביע על חשיבות העשייה של ארגון למענכם: "כשאדם נתקל בבעיה בתחום שהוא לא מבין בו, כמו רפואה, ואין לו מושג מה לעשות ולמי לפנות - זה לא משנה אם הוא אדם פשוט וחסר השכלה או סופר-מתוחכם, זה לא משנה אם הוא עני או עשיר, הוא פתאום מגיע למצב שהוא חסר אונים ולא יודע למי לפנות. ואז כשהוא יכול לפנות לארגון למענכם ופתאום מישהו נותן לו עצה טובה ואומר לו 'זה בסדר' או 'זה לגיטימי לפנות לרופא הזה והזה, הוא הטופ' – זה לא רק יוצר את הביטחון והאמון אלא משנה את התוצאה הרפואית".

למעלה מ-200 סטודנטים נכי צה"ל

פרופ' אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד ויו"ר הדירקטוריון של אוניברסיטת רייכמן, מארחת הוועידה ושותפה בה, ביקש לנצל את הבמה המכובדת ופנה לממשלה ולראשי משרד הבריאות, בבקשה להפסיק את האפליה לרעה של הסטודנטים לרפואה במוסד שהקים - בהם פצועי צה"ל. פרופ' רייכמן תיאר תחילה את אתגר הכשרת הרופאים בארץ: "ישראל הפכה להיות המדינה הצורכת בפועל רופאים שלמדו בחו"ל בסדר גודל של כ-69% , היקף חמור יותר מכל מדינות ה-OECD. האוניברסיטאות הציבוריות מקבלות כיום למעלה מ-80 אלף שקל עבור כל סטודנט לרפואה. מעבר לכך, משרד הבריאות מעניק הלוואה לסטודנטים הלומדים בחו"ל בהיקף של עד 360 אלף שקל - הלוואה שהופכת למענק עם שובם לעבודה כרופאים לארץ".

"עלות ריאלית של הכשרת רופא בישראל היא 100 אלף שקל בשנה. סכום זה ממומן כמעט במלואו על ידי משרד הבריאות לכל בתי הספר לרפואה - למעט בית הספר שלנו", הוסיף פרופ' רייכמן. "מצב זה מהווה אפליה ופגיעה בלתי מתקבלת על הדעת". הוא הדגיש: "אנחנו לא דורשים מימון לבית הספר לרפואה שלנו, אלא רק סיוע לסטודנטים שלומדים אצלנו. למרות רצון טוב שהופגן על ידי שר הבריאות לשעבר, הסטודנטים שלנו נתקלו בכתף קרה מצדו של מנכ"ל משרד הבריאות. אנחנו תובעים תיקון אפליה של הסטודנטים שלנו לרפואה. לא ייתכן שסטודנטים הרוצים להישאר בארץ ולא ללמוד בבודפשט, בפראג או בעמאן, לא יהיו ראויים לבקש לפחות את הלוואה שניתנת לאחרים. לא ייתכן שבמדינה יהיה איפה ואיפה נגד אנשים שמשרתים את המדינה ושרוצים להישאר במדינה".

פרופ' רייכמן סיפר עוד: "הסטודנטים הללו תרמו בשנתיים האחרונות 13 אלף ימי מילואים. כשליש מהם מגיעים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. יש לנו כ-155 סטודנטים שהתחילו ללמוד השנה והם נכי צה"ל קשים, ויש עוד 57 נכי צה"ל שהתחילו ללמוד בשנה שעברה". פרופ' רייכמן ניצל את הבמה כדי להודות ליו"ר ומייסד למענכם, יוסי ערבליך, "על עבודה ללא ליאות וללא רווח לתועלת הציבור, וגם על השגת תרומה משמעותית למימון סטודנטים לרפואה, נכי צה"ל ונזקקים".

במהלך הועידה הציג פרופ' איל הנדל מהפקולטה למדעי החיים במרכז לננו טכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן את המהפכה בתחום הריפוי הגנטי, והסביר כיצד רופאים יכולים כיום לקחת גן תקין ולהשתיל אותו במקום גן פגום בגוף של אדם חולה, והתוצאה המופלאה והפשוטה היא ריפוי.

אחת ההרצאות המרתקות ביותר הייתה הרצאתו של פרופ' ערן משורר, מהמחלקה לגנטיקה, המכון למדעי החיים האוניברסיטה העברית, יו"ר האגודה הישראלית לתאי גזע: "תאי גזע עובריים פתחו מרחב אפשרויות מלהיב לפיתוח מודלים למחלות אנושיות, מודלים להתפתחות עוברית מוקדמת, וכבר נמצאים בניסויים קליניים למגוון מחלות רגנרטיביות, כולל מחלת פרקינסון".

הועידה השנתית השלישית של ארגון למענכם, בשיתוף אוניברסיטת רייכמן

חרדים יכולים ללמוד רפואה ולהשתלב. זה רק עניין של רצון

פרופ' ארנון אפק, דיקן מייסד בית ספר דינה רקנאטי לרפואה באוניברסיטת רייכמן, הוסיף בהקשר זה: "40 אחוז מהסטודנטים שלנו מגדירים עצמם ממסורתיים ועד חרדים. כן, יש לנו סטודנטים חרדים. יש לנו סטודנט שעזב בגיל 28 את ישיבת מיר, וסטודנטים עם שישה ילדים, שלומדים רפואה ומוכיחים שגם אנשים חרדים יכולים להשתלב בחברה בישראל. זה לא בלתי אפשרי, זה ממש אפשרי, רק צריך לרצות". פרופ' אפק ציין את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שקיימות בבית הספר לרפואה, והעיר: "היות והמל"ג חייב אותנו בזה, אז גם נתיחות גופות אנחנו עושים כאן, כך שהם יכולים להיות רגועים, למרות שלדעתנו הן מיותרות לחלוטין".

בנוסף, כיבדה בנוכחותה בועידה ד"ר מירי מזרחי ראובני, מנהלת בית ספר דינה רקנאטי לרפואה, ששמה לנגד עיניה את חשיבות העשייה המחקרית לצד התנסות מעשית של הסטודנטים בבית הספר כבר מהשנה הראשונה ללימודים.

יוסי ערבליך, יו"ר ומייסד למענכם ומוביל הוועידה, התייחס למצב האומה ולהזדמנויות שעומדות בפני הארגון גם בתחום זה, ואמר: "אחרי שנתיים קשות של מלחמה, העם שלנו מבקש תקווה לאחדות ולאיחוי הקרעים בחברה. בחדרי ההמתנה בבתי החולים יושבים זה לצד זה כל חלקי הפסיפס הישראלי. שם המחלוקות נעלמות, ואין מחיצות ודעות קדומות. השאיפה שלנו היא לייצא את המודל המיוחד הזה גם אל מחוץ לכותלי המרכזים הרפואיים". בנוסף הודה ערבליך לשורדת השבי נועה ארגמני שהשתתפה בועידה בתור אורחת כבוד. הקהל התרגש לראותה, נעמד על רגליו והריע לה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג, השוהה בשליחות מדינית מעבר לים, שלח את ברכתו לוועידה: "שיתוף הפעולה של למענכם עם מיטב המוסדות הרפואיים, הפקולטות לרפואה והמומחים בתחומם הוא מכפיל כוח של שילוב ידיים וסיעור מוחות״. עוד הוסיף: "למענכם, זוכה אות הנשיא למתנדב, הוא פלא. שמה של העמותה הולך לפניה ככתובת לליווי רפואי מקצועי ומסור".

פרופ' יוסף פרס נשיא הארגון הודה למשתתפים שהגיעו ותומכים בפעילות הארגון, והציג את תוכניות ההתפתחות לשנה הקרובה. לדבריו, אחת המטרות המרכזיות היא הקמת מרכז שיקום חדש שייתן מענה מקיף לצעירות ולצעירים המתמודדים עם אנורקסיה, ויסייע להם בתהליך ההחלמה, השיקום והחזרה לחיים בריאים ומלאים. פרופ' פרס ציין כי מדובר במהלך משמעותי שיביא תקווה אמיתית למאות מתמודדים ומשפחות, והדגיש את מחויבותו האישית לעשות כל שנדרש כדי שהפרויקט יקרום עור וגידים כבר במהלך השנה הקרובה.

פרופ' עירית אביבי, מנהלת המערך ההמטולוגי בית החולים איכילוב הציגה בהרצאתה את השינוי שעתידה לחולל הבינה המלאכותית בעולם הרפואה: "היום זה נראה אולי קצת כמו מדע בדיוני, אבל בתוך עשור לכל היותר, הבינה המלאכותית צפויה להפוך לחלק אינטגרלי בעבודת הרופאים, לשפר את הדיוק, היעילות והתוצאות". שחר קרני, מייסד ומנכ"ל ''פנותא'', ופרופ' יובל אבנשטיין, פרופסור לכימיה והנדסה ביו רפואית באונ' תל אביב, מייסד Jaxbio, נשאו דברים גם הם בנושא השפעת הבינה המלאכותית בדיוק והצלחה בפענוח בדיקות דם.

"לא מפתיע שהוועידה הזו הפכה למרכזית ומשפיעה"

אלוף (במיל') יוחנן לוקר, יו"ר קופת חולים כללית, בירך גם הוא את יו"ר הכנס, ואמר: "כל מי שמכיר את יוסי ערבליך לא יכול להיות מופתע שבתוך זמן קצר הוועידה הזו הפכה לכל כך מרכזית ומשפיעה. אני מצדיע לך על תרומת המלגות לסטודנטים בזמן המלחמה".

ד"ר גדי נוימן, סגן נשיא למענכם ויו"ר המחקר והחדשנות בארגון, סיפר כי צוות למענכם מקבל לא פחות מ-30 אלף פניות בשנה. "לאחרונה גם פתחתנו מחלקה חדשה לייעוץ נפשי שמבוצע פיזית במשרדי הארגון", אמר. "זה כמובן תפס תאוצה לאור אירועי השנתיים האחרונות". הוא הוסיף כי הוא גאה להיות חלק מלמענכם, ובעיקר גאה בכך ש"אנחנו מעודדים חדשנות רפואית בניסיון לחזות את המגמות העתידיות ברפואה לשנים הקרובות".