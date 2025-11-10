העתיד כבר כאן: יצרנית הרכב הסינית Xpeng הדהימה את עולם הטכנולוגיה השבוע, כשחשפה את הדור החדש של הרובוט ההומנואידי שלה, Iron, באירוע AI Day בגואנגזו. הרובוט התהלך על המסלול בתנועות כה טבעיות שנדרש לבצע בו ניתוח חי מול הקהל - רק כדי להוכיח שאין אדם בתוך ה"גוף האנושי". הסצנה עוררה סערה ברשתות החברתיות וגררה גל של ספקות, אך כאשר כיסויי הרגליים נחתכו, נחשף "בשר המתכת": מפרקים, חיווטים ומנועים שפועלים בסנכרון ממושלם המדמה בן אנוש.

ארכיטקטורה מתקדמת בבינה מלאכותית – הדור הבא של תנועה אנושית

Iron שובר שיאים בתחומי האקטואציה והשליטה: 82 דרגות חופש בגוף, כולל 22 מפרקים ביד אחת, המאפשרים לו כיפוף, תנועה עדינה ואחיזה מושלמת. הוא מתנשא לגובה 178 ס"מ, ושוקל כ-70 ק"ג עם "עמוד שדרה" ביו-מכני, שרירים סינתטיים ועור גמיש שמכסה את המכלול כולו. את הביטוי האנושי מעניקה תצוגה קעורה המשמשת כ"פנים" ומתחלפת בהתאם להבעה.

לב המערכת: שלושה שבבי AI מסוג Turing שמבצעים יחד 2,250 טריליון פעולות בשנייה. כל הכוח הזה מאפשר "מודל ראיה-שפה-פעולה" מתקדם, שבו הרובוט מזהה מצבים ומגיב להם מיידית – ללא תיווך טקסטואלי – ומתרגם תמונות וסיטואציות לפעולות פיזיות כמעט כמו אדם.

בנוסף, Iron הוא הרובוט הראשון בעולם שמשתמש בסוללה מוצקה בלבד, המציעה צפיפות אנרגטית גבוהה עם בטיחות מוגברת. הסוללה הזו מספקת מעל 500 ואט־שעה לק"ג – פי שתיים מהקיבולת של Tesla Optimus - ומאפשרת לו להיות קל ורזה מהממוצע לצד עמידות גבוהה.

מסלול מסחרי: הפריצה לחנויות ולמשרדים כבר ב-2026

תהליך המסחור של הרובוט המרשים לא יסתיים במעבדות. בחזון של Xpeng, החל מסוף 2026 יפעלו רובוטי Iron באולמות תצוגה, חנויות ומשרדים כמדריכים, עוזרי מכירות ונותני שירות ללקוחות. חברת הפלדה הסינית הגדולה Baoshan כבר חתמה על הסכם פיילוט לשילוב הרובוט במערכי ניטור תעשייתי.

בהמשך, יוכלו לקוחות לבחור את מראה הרובוט - גובה, מבנה גוף, סוג שיער ובגדים - לפי העדפותיהם האישיות. החברה אף הכריזה שתפתח ערכת פיתוח (SDK) עולמית שתאפשר למפתחים מכל העולם ליצור אפליקציות ייעודיות לאיירון ולהרחיב את היכולות שלהם.

שוק הרובוטיקה ההומנואידית צפוי להגיע ל-38 מיליארד דולר עד 2035, ו-Xpeng ממוקמת עתה בשורה הראשונה לצד Tesla במרוץ לחלוצי האנושות-הממוחשבת. מניית החברה זינקה ב-10.8% בעקבות ההשקה.