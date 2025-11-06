הרובוט הסיני ( צילום: יצרן )

שוק הכלבים הרובוטיים, שנחשב עד לאחרונה לרלוונטי בעיקר לתעשייה, מקבל השבוע טלטלה דרמטית. חברת Dobot הסינית, המוכרת עד כה בעיקר מרובוטים שיתופיים לתעשייה, נכנסת רשמית אל תחום הצרכן הפרטי עם Rover X1: כלב רובוטי חכם שמטרתו להנגיש טכנולוגיית רובוטים מתקדמת לכל בית.

הבשורה המרכזית של Dobot היא כמובן המחיר - 7,499 יואן בלבד (כ-1,050 דולר), לעומת עשרות אלפי דולרים המתויגים על דגמים מתקדמים דוגמת Spot של Boston Dynamics או Go2 של Unitree, שמחירם הבסיסי גבוה בהרבה. Rover X1 תוכנן מראש להיות גם בר-השגה וגם רב תכליתי: הוא מצויד במערכת ניווט מתקדמת עם חיישני ראייה כפולה, המספקת יכולת תפיסה סביבתית ב-360 מעלות, ומערכת שליטה באמצעות פקודות קוליות. החידוש המרכזי הוא זוג גלגלים קדמיים המאפשרים לכלב לנסוע במהירות משופרת בשטח ולנוע על פני מכשולים מגוונים.

טוב למגוון שימושים ( צילום: יצרן )

דובוט מדווחת כי ביום ההשקה נאספו מעל 5,000 הזמנות מוקדמות לדגם, הישג שממחיש את הביקוש ההולך וגובר לפתרונות רובוטיים יעילים וזולים למשקי בית. Rover X1 לא רק מצלם ומשגיח, אלא יכול לשמש גם כפלטפורמת פיתוח לקוד פתוח, כלי עזר ללימודים בתחום הבינה המלאכותית, מלווה אישי לילדים, ואף ככלב שמירה רובוטי.

לפי הערכות שוק הרובוטיקה, מהלך כזה עשוי להביא להאצה משמעותית באימוץ רובוטים חכמים בבתים ברחבי העולם. שוק הכלבים הרובוטיים העולמי עמד ב-2025 על מעל מיליארד דולר וצפוי להכפיל עצמו עד 2031, כאשר מוצרים כמו Rover X1 עשויים להפוך את התחום לנגיש לכל משפחה - לא עוד צעצוע, אלא כלי עזר חכם ורב-משימות במחיר שובר שוק.

חברת Dobot, שכבר פרסה מעל 100,000 רובוטים תעשייתיים בלמעלה מ-100 מדינות, משנה לחלוטין את פניה מכיוון התעשייה אל שוק הצרכן. אם Rover X1 יצליח לעמוד בציפיות - מדובר אולי לא רק במהפכת מחירים, אלא גם בפריצת דרך דיגיטלית ותרבותית במרחב הביתי.