"חסנו את הילדים לחצבת בהקדם האפשרי. זה מציל חיים!"

לצערנו בחודשים האחרונים אנו עדים לעליה הולכת וגוברת של תחלואת חצבת בישראל", פותח ד"ר ערן רוטמן, משנה למנכ"לית מכבי וראש חטיבת הבריאות - שהוא גם מומחה ברפואת המשפחה. "בחודשים האחרונים היינו עדים לטרגדיה של תינוקות וילדים שנפטרו מסיבוכים של מחלת החצבת, כשהחולים בראש ובראשונה הם כאלו אשר שלא חוסנו לחצבת, בדגש על ילדים שאינם מחוסנים".

מחלת החצבת

החצבת היא מחלה ויראלית מסכנת חיים, שיכולה גם לגרום לנכות קשה ויש לה חיסון פשוט ולכן זו טעות גדולה לא להתחסן ולחסן את הילדים. "החיסון של חצבת קיים כבר עשרות שנים והתחסנו בו מיליונים רבים בכל העולם. הבטיחות שלו הוכחה ולכן אין כל חשש להתחסן", מסביר ד"ר רוטמן.

מי צריך להתחסן?

מי שלא חלה בחצבת או לא חוסן בשתי מנות חיסון מעל גיל שנה או מנת חיסון אחת בין גילאי 6-11 חודשים. "אני פונה מכאן לכל הורה שילדיו יקרים לו ואני בטוח שכל הורה ילדיו יקרים לו – לכו וחסנו את הילדים בהקדם! ישנם ילדים שחלו בחצבת ונהיו חרשים או שנפגעו מדלקת ברקמת המוח ונותרו עם נכות קשה לכל החיים, ובמקרים מצערים יותר אף נפטרו".

תסמיני המחלה

החצבת מתחילה כמו כל מחלה ויראלית, עם חום ושיעול, ביחד עם דלקת חריפה בעיניים. לאחר 2-4 ימים מופיעה פריחה בעור. ממש קל לזהות את זה.

במקרה של ילד חולה

במקרה שחלילה ילד נדבק, לעיתים הוא ירפא ללא נזק, אך בחלק מהמקרים עלולים להתפתח סיבוכים כמו דלקת ריאות ודלקת ברקמת המוח. בכל הופעה של החמרה בתסמינים, כמו חום גבוה, שיעול שמחמיר עד קוצר נשימה, שינוי במצב ההכרה, אי שקט או הפרעות בתנועה, זה פעמון אזהרה להתדרדרות וחובה לפנות את הילד במהירות לבדיקה רפואית.

ד"ר רוטמן מדגיש כי במידה ויש חשש למחלה, חשוב מאוד לאבחן אותה בשלב מוקדם ביותר, זאת כדי לעקוב בצורה טובה אחריה וכדי למנוע חשיפה של הסביבה לילד החולה, מחשש להדבקה של אילו שאינם מחוסנים. בפרט כעת בתחילת שנת לימודים חשוב להקפיד על כך על מנת למנוע הדבקה נוספת.

"אני קורא לכל מי שלא מחוסן ושלא חיסן את ילדיו, להגיע ולחסן בהקדם בטיפות החלב של משרד הבריאות וקופות החולים", מסיים ד"ר רוטמן.