צורכים מולטי-ויטמינים ביומיום? מחקר חדש מציג תגלית מפתיעה

מחקר חדש שנערך בארצות הברית ומפורסם בכתב העת Nature Medicine מצא שנטילת מולטי־ויטמין יומי במשך שנתיים עשויה להאט את קצב ההזדקנות הביולוגית בקרב מבוגרים - לפחות לפי סמנים מולקולריים בגוף. מדובר בניתוח נתונים מפרויקט COSMOS, אחד המחקרים הגדולים והמקיפים שנעשו עד כה בנושא תוספי תזונה והשפעתם על בריאות הגוף לאורך זמן.

צורת המחקר שנעשה

במחקר השתתפו 958 גברים ונשים בגיל ממוצע של 70, שחולקו באקראי לקבוצת ניסוי ולקבוצת ביקורת. החוקרים בחנו חמישה "שעוני אפיגנטיקה" - מדדים ביולוגיים המעריכים את גיל הגוף באמצעות סימנים כימיים (מתילציה) על ה־DNA. בשניים מהמדדים - PCGrimAge ו־PCPhenoAge – נמצאה האטה מובהקת סטטיסטית בקצב ההזדקנות בקרב המשתתפים שקיבלו מולטי־ויטמין יומי. ההשפעה הוערכה כירידה של כ־10–20 אחוזים בקצב ההזדקנות לאורך שנתיים.

דבר נוסף הראוי לציון נמצא שהשפעה הבולטת יותר נמדדה בקרב משתתפים שהיו "ביולוגית מבוגרים" מגילם הכרונולוגי בתחילת המחקר. לעומת זאת, תוסף תמצית קקאו, שנבדק במקביל, לא השפיע כלל על מדדי ההזדקנות.

דבר המומחים

פרופ’ סטיב הורבאת’, אחד מחלוצי מחקר ההזדקנות הביולוגית ומפתח אחד המדדים שנבדקו, הגדיר את הממצאים כ"ראיה אמינה וחשובה" לכך שתוספי תזונה פשוטים עשויים להשפיע על תהליכי ההזדקנות. עם זאת, מומחים אחרים ממליצים זהירות בפרשנות. פרופ’ לואיג’י פונטנה מאוניברסיטת סידני הדגיש כי "ההשפעה אמנם מובהקת אך קטנה, ואינה ניכרת בכל המדדים שנבדקו". הוא הוסיף כי אין מדובר בהוכחה לכך שמולטי־ויטמינים מסוגלים להאט באופן משמעותי את ההזדקנות האנושית. ד"ר כרמן רומרו פריירו מאוניברסיטת פרנסיסקו דה ויטוריה ציינה כי השפעת מולטי־ויטמינים עשויה להיות תומכת במסגרת אורח חיים בריא - תזונה מאוזנת, פעילות גופנית ושינה - ולא פתרון עצמאי.

מגבלות ומבט לעתיד

המחקר מומן בחלקו על ידי יצרני תוספים, והשתמש בתוסף המסחרי Centrum Silver. מרבית המשתתפים היו לבנים מעל גיל 65, כך שלא ברור אם המסקנות תקפות לאוכלוסיות אחרות או היתה בהן הטייה שהוסתרה. בנוסף, החוקרים לא תיקנו מבחינה סטטיסטית את ריבוי הבדיקות, מה שעשוי להשפיע על מידת אמינות התוצאות.

לדברי ד"ר הווארד ססו מבית החולים Brigham and Women’s, שהיה בין מובילי המחקר, "מוקדם לקשור את הנתונים האפיגנטיים לתוצאות בריאותיות בפועל, אך נראה כי ההתערבות בתוסף מולטי־ויטמין נעה בכיוון של שימור בריאות לאורך זמן".