"המרכז הרפואי החדש של כללית הוא מהמתחמים הרפואיים הגדולים והחשובים שנפתחו בעיר בשנים האחרונות"

במעמד רבני העיר בני ברק הנהלת העירייה והנהלת כללית נחנך אמש המרכז הרפואי החדש "רמות חן - המכבים" בבני ברק. באירוע המרשים השתתפו בכירי הנהלת כללית ורבני השכונה יחד עם רבים מתושבי האזור. המרכז, הממוקם ברחוב המכבים 73, מאגד תחת קורת גג אחת רפואה ראשונית, רפואת מומחים, כללית סמייל ורפואה משלימה, והוא מהמתחמים הרפואיים הגדולים והחשובים שנפתחו בעיר בשנים האחרונות.

המרכז מספק שירותי רפואת משפחה, ילדים, נשים, עור ואורתופדיה, לצד רופאים יועצים במגוון תחומים נוספים. במקום ניתנים גם שירותי סיעוד, חיסונים, בדיקות מעבדה ושירותי משרד. במרכז פועלת מרפאת כללית סמייל גדולה ומרווחת, הכוללת 11 חדרי טיפול המצוידים במכשור חדיש. המרפאה מעניקה טיפולי שיניים כלליים, משמרים ושיקומיים, אורתודונטיה, כירורגיה ורפואת שיניים לילדים.

ד"ר יעל רייכנברג, מנהלת מחוז דן-פ"ת בכללית, אמרה: "המרכז החדש מביא לתושבי בני ברק רפואה עילית בקהילה, עם מגוון שירותים רחב ונגיש. השקענו כאן בתשתיות מתקדמות, בצוותים מקצועיים ובהתאמה מלאה לאופי הקהילה".

רונן נודלמן, סמנכ"ל קהילה בכללית, הוסיף כי, "זהו יום חג לעיר בני ברק ולכללית. המרכז החדש יעניק שירות מהיר, יעיל ומכבד לכל פונה. תודה לכל הצוותים שעמדו מאחורי ההקמה המרשימה". גם ראש העיר, הרב חנוך זייברט, ברך ואמר כי, "המרכז החדש הוא בשורה גדולה לתושבי האזור. אנו מודים לכללית על ההשקעה ועל הרגישות לצרכי הקהילה. תושבי העיר זקוקים לשירותי בריאות ברמה הגבוהה ביותר והיום הם קיבלו זאת ובגדול".

בנוסף, במרכז החדש ניתנים טיפולים להקלה על חריקה והידוק שיניים וטיפולים אסתטיים. בהמשך צפויה הרחבת השירות גם לתחום אסתטיקת הפנים. רו"ח אילן שמש, מנכ"ל ש.ל.ה מקבוצת כללית, אמר באירוע: "פתיחת המרפאות החדישות של כללית סמייל והרפואה המשלימה במרכז החדש משקפת את המחויבות שלנו להעמקת הנוכחות בעיר. מטרתנו להעניק לתושבים שירות איכותי ומקצועי, קרוב לבית. אני מודה לצוותים שהביאו את הפרויקט לידי ביצוע מושלם".

רב העיר, הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא, ברך את המשתתפים וציין: "זו מצווה גדולה לדאוג לבריאות הציבור, וכללית עושה זאת בשליחות אמיתית. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה". בנוסף השתתפו באירוע ונשאו דברי ברכה גם הגר"א שפירא, אב"ד קריית הרצוג, הרב יהודה אריה שווארץ, רב שכונת נחלת סירוקה בקרית הרצוג, הגאון רבי משה חזקיהו, רבה של קריית הרצוג, הרב שמשון אלטמן רב קהילת אור הצפון , הגאון רבי משה שטיין, רב קהל חסידים, הרב אהרון גליק רב קהילת דרך אמונה, מ"מ ראש העיר הרב מנחם שפירא, סגן ראש העיר הרב שלמה אלחרר, מושיק לוי מנכ״ל כללית הנדסה וכן הרב אלי ברונר, מראשי ארגון החסד עזר מציון.

בקומת הקרקע של המרכז החדש, פועל מרכז לרפואה משלימה, הכולל דיקור סיני, טווינא, שיאצו, עיסוי רפואי, רפלקסולוגיה, אוסטאופתיה, נטורופתיה ופרחי באך. כל סדרת טיפולים מתחילה בפגישת ייעוץ רפואי להתאמת תוכנית אישית. בעיר בני ברק פועלות 13 מרפאות של כללית, ובהן מרכז בריאות הילד בגן ורשה, מרפאת גני טל לנשים, ומרפאות מקצועיות נוספות ברחבי העיר.

הרב נחמיה בלושטיין, מנהל המגזר החרדי במחוז דן-פ"ת בכללית, שהנחה את האירוע, ציין כי, "כללית הקדימה ופתחה את המרכז הרפואי הגדול בצפון בני ברק כמענה לתושבי האזור המתפתח. זו חלק מהאסטרטגיה שלנו: צעד אחד לפני, בשביל הבריאות של כל תושבי עיר התורה והאזור".

מנהל המחלקה החרדית בכללית, הרב אברהם קונסקי, חתם את האירוע: "פתיחת המרכז הרפואי החדש בבני ברק היא חלק מהמחויבות שלנו להעמיק את השירותים בקהילה ולהביא רפואה מצוינת לכל תושב, בכל מקום. כללית משקיעה משאבים רבים כדי להבטיח זמינות, פריסת שירותים רחבה ביותר עם איכות ושירות מותאם תרבות ואנו נמשיך בכך."