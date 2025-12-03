בימים אלו, חנכו במגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, שלש ניידות טיפול נמרץ מהסוג החדש שבכל אחת מהן ניתן להכפיל ולהסיע שני חולים ופצועים קשה בבת אחת עם אפשרות לששה חובשים ופראמדיקים שיצילו חיים בו זמנית ולפנותם במהירות מהזירה לבית החולים.

הניידות החדשות שהוצבו באילת, בפתח תקווה ובראשון לציון יסייעו להציל חיים בערים אלו ובסביבתן.

הרכבים החדשים בעלי נפח מנוע של 1,950 סמ"ק ו-190 כ"ס, מכילים ציוד טיפול נמרץ מתקדם בין היתר שני מכשירי מוניטור-מפעם (דפיברילטור - מכשיר לעירור לב) מתקדמים, שני מנשמים, שתי מערכות חמצן ועוד, המותאמים להעניק טיפול רפואי מתקדם לשני פצועים קשה וחולים מורכבים במקביל.

מנהל מחלקת התגובה המידית באגף המבצעים במד"א יוסי חלבי הסביר: "הניידת החדשה היא חלק מסדרת פיתוחים שמגן דוד אדום מוביל בשנים האחרונות, במטרה לשפר את איכות וסביבת הטיפול הרפואי בחולים ובפצועים במצב קשה. היא מאפשרת טיפול ופינוי של שני נפגעים קשים בו זמנית, ומיועדת לייעל את הטיפול, הפינוי והעברת המטופלים הן בשגרה והן בחירום".

עוד הוסיף חלבי, כי "הרכב החדש מרווח ומותאם לצוות של שישה חובשים ופראמדיקים, שיכולים להגיע למקום האירוע ולהעניק טיפול לכמה נפגעים במקביל ובכך לחזק את היכולת המבצעית של מד"א בשטח".

הניידות החדשות יחזקו את היכולת המבצעית של מד"א וארגוני ההצלה הרבים הפועלים תחתיו ברחבי הארץ, ביניהם: הצלה יבניאל, ארגון הצלה, צוות הצלה, הצלה רחובות, החובש הר-נוף, הצלה בית שמש, הצלה טבריה ועוקף כינרת, הצלה פתח תקווה, הצלה אלעד, הצלה דרום, הצלה כפר חב"ד והמושבים, הצלה כרמל, הצלה גלבוע, הצלה בגליל, הצלה שרון, הצלה חולון בת-ים, הצלה ראש העין, הצלה מירון ועוד.

הלקחים שנצברו מאירועי שמחת תורה תשפ"ד, והן ממלחמת חרבות ברזל וממבצע עם כלביא הצביעו על צורך מבצעי משמעותי בכלי פינוי רפואי גמיש ויעיל יותר. במהלך הלחימה נדרשו צוותי מד"א לבצע ויסות שניוני (העברת חולים מבית חולים אחד לאחר בזמן קצר) של פצועים קשים מבתי החולים סורוקה וברזילי, לפנות דיירי בתי אבות וחולים סיעודיים מאזורים תחת אש, ואף לפנות חולים מבית החולים סורוקה לאחר פגיעת טיל איראני באגף בית החולים ומפגיעת כטב"מים באילת.

במקרים רבים נמצא כי אוטובוס הטיפול הנמרץ של מד"א - על אף יתרונותיו - אינו נדרש כאשר אין צורך ב־7 מיטות טיפול בו זמנית, בעוד שאמבולנס רגיל אינו מאפשר פינוי מיטבי בו-זמני של יותר מפצוע אחד במצב קשה.

הניידת החדשה תשלב את יתרונות שני העולמות - גודל קומפקטי וגמיש לתנועה בכל תנאי שטח, לצד יכולת טיפול נמרץ מתקדמת לשני פצועים קשים או חולים. הכלי החדש צפוי לחסוך משאבים, להקטין את מספר כלי הרכב הנדרשים בשטח, ולאפשר פינוי מהיר, בטוח ומקצועי יותר. יעילות הניידת החדשה בולטת במיוחד בפעילות באזורים מרוחקים, במיוחד בתקופות ביטחוניות מתוחות כמו באירועי הכטב"מים, שבהן נדרש מענה רפואי מתקדם וגמיש.

שתיים מהניידות החדשות נתרמו על ידי הגב' ג'ודי ספרא ועמותת 'חזון לישראל' באמצעות אגודת ידידי מד"א בבריטניה והניידת השלישית נתרמה על ידי משפחת סלייד באמצעות אגודת ידידי מד"א באוסטרליה.

"מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל, פועל מסביב לשעון על מנת לתת את המענה הרפואי היעיל, המהיר והמקצועי ביותר לכלל אזרחי מדינת ישראל בשגרה ובחירום. במד"א פועלים למעלה מ-2000 ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים, 650 אופנועים ועשרות רבות של רכבי חירום ייעודיים בהם, אוטובוסים לטיפול נמרץ, רכבי היונימוג המותאמים לשטח, סירות, מסוקים ועוד", ציין אלי בין, מנכ"ל מד"א.

"הניידות החדשות שהצטרפו בימים אלו לצי הרכבים של מד"א מאפשרות לנו לתת מענה טוב עוד יותר בכל רחבי הארץ במקרים בהם אנו נדרשים להעניק טיפול רפואי מהיר ומקצועי ולפנות מספר מטופלים בו זמנית. אנו נמשיך ונתפתח על מנת להעניק לציבור את הטיפול המקצועי הטוב והיעיל ביותר", מסכם מנכ"ל מד"א אלי בין.