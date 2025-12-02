כיכר השבת
בלב השכונה החרדית: הולך רגל נפגע מאוטובוס, מותו נקבע במקום

כוחות הצלה גדולים הוזעקו לרחוב אברהם רקנאטי שבשכונת רמות בירושלים, שם נפגע הולך רגל כבן 80 מאוטובוס | הכוחות ביצעו בו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו במקום (בארץ)

זירת התאונה, הבוקר (צילום: איחוד הצלה)

מעט לאחר השעה 08:00 (שלישי) הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה גדולים בעקבות דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב ברחוב אברהם רקנאטי שבשכונת רמות בירושלים.

הכוחות זיהו קשיש כבן 80 כשהוא שוכב מחוסר הכרה, לאחר ביצוע פעולות החייאה - הכוחות נאלצו לקבוע את מותו במקום.

אביתר מנצור, יוחנן שיפמן ומשה פולק חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "מדובר בזירה קשה של הולך רגל (כבן 80) שנפגע מרכב. ביצענו בו פעולות החייאה אך למרבה הצער נקבע מותו בזירה. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע".

חובש רפואת חירום אריה כהן, סיפר: "הולך הרגל שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות קטלנית שהתרחשה לפני זמן קצר ברחוב רקאנטי שבשכונת רמות בירושלים, במעורבות רכב והולך רגל.

"כתוצאה מהתאונה, נפגע הולך הרגל באורח אנוש ובתום מאמצי פעולות החייאה, נאלצו גורמי הרפואה לקבוע את מותו. בוחני תאונות הדרכים החלו בחקירת נסיבות התאונה, תוך איסוף ממצאים בזירה".

