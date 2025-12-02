"זירה קשה" בלב השכונה החרדית: הולך רגל נפגע מאוטובוס, מותו נקבע במקום כוחות הצלה גדולים הוזעקו לרחוב אברהם רקנאטי שבשכונת רמות בירושלים, שם נפגע הולך רגל כבן 80 מאוטובוס | הכוחות ביצעו בו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו במקום (בארץ)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 09:29