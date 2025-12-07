מחקר חדש מצא כי שתיית מספר כוסות קפה ביום עשויה לסייע לאנשים עם מחלות נפש לחיות חיים בריאים וארוכים יותר, אם הצריכה מוגבלת.

חוקרים מ‑King’s College בלונדון, אחד ממוסדות האקדמיה היוקרתיים בעולם, ניתחו נתונים מ‑436 מבוגרים ומצאו כי שתיית עד ארבע כוסות קפה ביום קשורה לאורך טלומרים (קצוות מגינים על הכרומוזומים ומשמשים כסמנים להזדקנות התאים) ארוך יותר, אצל אנשים המאובחנים עם סכיזופרניה, דו‑קוטבית ודיכאון פסיכוטי.

המשתתפים ששתו שלוש עד ארבע כוסות ביום הציגו טלומרים שתואמים לגיל ביולוגי צעיר בכחמש שנים, בהשוואה למי שלא שתה קפה כלל.

עם זאת, אצל מי ששתה יותר מארבע כוסות ביום היתרונות נעלמו, ואף נצפו סימנים ללחץ תאי מוגבר. כמות הקפה האופטימלית מתיישבת עם ההמלצות של רשויות הבריאות, כגון ה‑FDA האמריקני, הממליץ להגביל את הצריכה לכ‑400 מיליגרם קפאין ביום - כמות של כארבע כוסות קפה.

חורף קשוח במיוחד: בבית החולים הצפוני מדווחים על עומס שלא היה בטיפול נמרץ בני סולומון | 13:00

הטלומרים מתקצרים באופן טבעי עם הגיל, ותהליך זה מואץ אצל אנשים עם מחלות נפש חמורות. לפי החוקרים, הקפאין והנוגדי חמצון והדלקת בקפה עשויים להגן על התאים מפני נזק, ולהאט את תהליך ההזדקנות הביולוגית.

החוקרים הדגישו כי מדובר במחקר תצפיתי בלבד, ולכן אין בכך הוכחה שהקפה עצמו מאט את ההזדקנות. בנוסף, לא נבדק סוג הקפה, גודל הכוס או כמות הקפאין ממקורות נוספים כמו תה או משקאות אנרגיה.