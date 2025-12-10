בצעד משמעותי לחיזוק השירות לציבור ולבניית מענה רפואי-נפשי שקט, מכבד ורב-מקצועי, מרחיבה לאומית שירותי בריאות בימים אלו את מערך המרפאות הייעודיות להתמודדות עם התמכרויות והרגלים לא רצויים, ופותחת מרפאות חדשות בשורת ערים בארץ. בהן גם מרכזים המותאמים למגזר החרדי, כמו המרכז בבית שמש הפועל עם 'דרך אחרת', ובכך מציעה לאומית היום מעטפת טיפולית רחבה, נגישה ומותאמת תרבותית, המאפשרת לכל אדם לפנות בדיסקרטיות, בכבוד ובאמון.

בשנים האחרונות הולך ומתברר עד כמה תחום הבריאות הנפשית קשור באופן ישיר לאיכות החיים, ליציבות המשפחתית ולתפקוד היומיומי של כל אדם. לא מדובר בנושאים רחוקים או נדירים, אלא בתהליכים שקטים, לעיתים סמויים, שמופיעים בתוך בתים רגילים, בקרב אנשים הגונים, הורים, עובדים, בני ישיבות, אברכים ואנשי קהילה. אחת התופעות שמקבלת כיום התייחסות מקצועית רחבה היא ההתמודדות עם דפוסים חוזרים, הרגלים שהופכים לעול, שימוש מוגזם בדברים שלכאורה נראים תמימים, או התנהגויות שמתחילות בקטן אך עם הזמן תופסות מקום רגשי, נפשי ולעיתים גם כלכלי. זו תמונה שאינה מאפיינת 'חלשים', אלא בני אדם שלוקחים על עצמם הרבה, משתדלים להחזיק את החיים בידיים, ולעיתים נזקקים ליד תומכת ומקצועית.

בלאומית שירותי בריאות זיהו את הצורך הזה מקרוב, מתוך היכרות עמוקה עם הקהילות השונות ועם הקושי להתמודד לבד. לכן יצאה לדרך יוזמה רחבה: פתיחת מערך מרפאות ייעודיות לטיפול בהתמכרויות, בפריסה ארצית כאמור, כדי שלכל אדם תהיה כתובת מקצועית, זמינה ובטוחה.

בליבת הגישה הרפואית של לאומית עומדת ההבנה שהתמכרות, מכל סוג, אינה 'בעיה באופי' אלא תהליך רפואי, רגשי והתנהגותי. זהו מסלול שיכול להתחיל בשקט: שימוש חוזר במשהו שנועד להרגיע, להסיח, למלא חלל רגשי או להפחית מתח. לעיתים מדובר בהרגלים סביב תרופות מרשם, קפאין, חומרים מעוררים, דפוסי אכילה או התנהגויות אחרות שהופכות להיות מרכזיות מדי. בהדרגה האדם מרגיש שקשה לו לעצור, שהשימוש גובר על בחירות אחרות בחיים ושמשהו "מאבד שליטה". רבים מתארים תקופה שבה רצו להפסיק אך לא הצליחו, או מצאו עצמם מסתירים את תדירות השימוש מהסביבה הקרובה.

אחת הנקודות החשובות שמדגישים בלאומית היא שבמקרים רבים האדם עצמו מבחין שמשהו כבר לא כתמול שלשום, אבל מתקשה לומר זאת בקול. החומרים שפרסמה הקופה מציגים שאלות פשוטות שמכוונות לעזור לזהות את תחילת התהליך: האם ניסיתם להפחית אבל לא הצלחתם? האם אתם מרגישים שההתנהגות גוזלת זמן, משאבים או אנרגיה נפשית? האם אתם מסתירים חלק מהשימוש מקרובים? האם אתם מרגישים אי נוחות או חרדה כשהשימוש נפסק? אלו אינם סימנים ל"בעיה", אלא קריאה פנימית לעצור, לבחון, ולדבר עם איש מקצוע, צעד ראשון שמעניק הקלה עצומה.

המרכזים החדשים של לאומית הוקמו בדיוק למטרה הזו: להיות מקום שבו אדם יכול להיכנס בלי שיפוטיות, בלי בושה ובלי תחושת אשמה. מטרתן לייצר מרחב טיפולי נקי, דיסקרטי וקשוב, המבוסס על ליווי אישי ורב מקצועי, רופאים, עובדים סוציאליים, מטפלים רגשיים ומומחים בתחום ההתמכרויות. הטיפול נבנה לפי צרכי המטופל ומותאם לקצב החיים, לאורח החיים ולערכים שלו.

המרכזים מעניקים תשתית טיפולית רחבה למבוטחים המתמודדים עם משבר חיים, טראומה, או שימוש שחוזר ונשנה כחלק מניסיון להתמודד עם לחץ נפשי. התוכנית משלבת טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, בניית הרגלים יציבים, הדרכה למשפחות ותמיכה מתמשכת. הדגש הוא על התבוננות רחבה: לא רק בשימוש עצמו, אלא גם במה שהאדם חווה, במה שמפעיל אותו, וביכולת שלו לבנות מחדש תחושת שליטה, ביטחון, ושגרה בריאה.

אחד העקרונות המרכזיים במערך ההתמכרויות של לאומית הוא השילוב בין טיפול רגשי לתמיכה רפואית. טיפול בהתמכרות, בכל צורה שהיא, אינו מתמקד רק בהרגל עצמו, אלא בכל מעגלי ההשפעה. במקרים מורכבים יותר פועל במסגרת המערך גם בית מאזן, המציע טיפול בתחלואה כפולה, מצבים שבהם קיימים גם קשיים נפשיים וגם דפוסי שימוש חוזרים. זהו מודל ידוע בעולם, המאפשר למטופלים לקבל תמיכה אינטנסיבית ובטוחה עד לייצוב.

המסר שמעבירה לאומית למבוטחיה, הוא שמדובר במסע שניתן לצאת ממנו. עם הכלים הנכונים, כל אדם יכול לעצור הידרדרות, לשנות דפוסים שנראים תקועים שנים, ולבנות מחדש שגרה רגועה ובריאה. הצעד הראשון איננו התחייבות גדולה או תהליך מפחיד, אלא פשוט שיחה. לשבת עם מטפל מקצועי, לפרוס את הקושי, ולקבל תמונה אמיתית של מה שקורה. רבים מתארים את השיחה הראשונה כנקודת מפנה, לא מפני שהיא פותרת את הכול, אלא מפני שהיא מפסיקה את הבדידות ותחושת האשמה .

לאומית, באמצעות המרפאות החדשות, מבקשת להנגיש את האפשרות הזו לכל אחד. לתושבי המרכז, הדרום, הצפון, העיר והפריפריה, למגזרים שונים ולצרכים שונים. כיום ישנן מרפאות בירושלים, בית שמש, לוד, אשדוד, חיפה, עכו ותל אביב. בקרוב מאוד יפתחו מרפאות גם בב"ש וחדרה.

בשיח שהקופה מובילה, ההתמכרות אינה סטיגמה אלא מצב רפואי מוכר; פנייה לטיפול אינה חולשה אלא אומץ; והחלמה היא לא חלום רחוק, אלא מסלול מעשי ובר השגה, צעד אחר צעד.

מי שמרגיש שההרגלים שלו תופסים מקום גדול מדי בחיים, מי שמנסה שוב ושוב לשנות ולא מצליח, מי שמתמודד עם לחץ נפשי שמוביל להתנהגות שאינה תואמת את חייו ואת ערכיו, אינו חייב להישאר שם לבד. יש מקצוענים, יש מסגרות טיפול מותאמות צנועות, יש תמיכה. ברגע שנפתחת הדלת, הדרך קדימה כבר אפשרית.