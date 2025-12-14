בכללית שבים וקוראים לציבור להגיע ולהתחסן, במיוחד בקרב אוכלוסיות הסיכון, ולעשות שימוש מושכל בשירותי הרפואה מרחוק והייעוץ הטלפוני.

גל תחלואת החורף הנוכחי מורגש בעוצמה ברחבי הארץ, ובכללית מדווחים על עלייה משמעותית הן בהיקף ההתחסנות לשפעת והן בפניות למערך הרפואה בקהילה ובשירותים הדיגיטליים. עד כה התחסנו בכללית כ־760 אלף איש נגד שפעת, מהם 116 אלף ילדים בגילאי חצי שנה ועד 12. בשבוע האחרון נרשמה עלייה קלה נוספת בשיעור הילדים המתחסנים.

כ־39% מהאוכלוסיות בסיכון בכללית, ובהן בני 65 ומעלה, ילדים עד גיל 12, חולים כרוניים ונשים הרות, כבר התחסנו. במקביל, נתוני התחלואה מצביעים על עלייה מדאיגה: שיעור בדיקות ה־PCR החיוביות לשפעת בקרב ילדים בגילאי 3 עד 6 עומד כיום על 21%, לעומת 3.3% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. קבוצת הגיל עם שיעור הבדיקות החיוביות הגבוה ביותר היא גילאי 5–14, עם 34% תוצאות חיוביות.

בשירותי הרפואה מרחוק של כללית מדווחים על עלייה ניכרת בפניות מטופלים המתלוננים על חום, שיעול, תסמיני דלקות בדרכי הנשימה וחשד לשפעת. בשבועיים האחרונים נרשמה עלייה של כ־20% בפניות לשירותי רפואת ילדים און־ליין, ועלייה של כ־10% בפניות לרפואת משפחה און־ליין.

גם מוקד האחיות של כללית, חווה עומסים חריגים: במהלך חודש נובמבר נרשמה עלייה של כ־50% בהיקף הפניות לעומת נובמבר אשתקד, וכן גידול דומה ביחס לאוקטובר השנה. בנוסף מדווחים בכללית על קפיצה של פי 2 במתן חיסוני השפעת בשבוע האחרון, נתון המעיד על עלייה משמעותית בביקוש לחיסון בעיצומה של עונת תחלואה מוקדמת ועוצמתית.

רונן נודלמן, סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה בכללית, התייחס למצב ואמר: “שירותי כללית תוגברו למתן מענה וממליצים לפנות לשירותים אלו בשעת הצורך. השירות מאפשר מענה מהיר ובטוח, כתובת זמינה להתייעצות מהבית, ומסייע לצמצם עומסים במרפאות”.

ספי סובול־רויטבלט, ראש אגף האחיות בחטיבת הקהילה בכללית, הוסיפה: “השנה אנו עדים לכך שהשפעת הקדימה והגיעה מוקדם יותר מאשר בשנה שעברה, ובנוסף תחלואת החורף קשה יותר. החיסון נגד שפעת הוא אמצעי מוכר ויעיל למניעת המחלה ולהפחתת סיבוכיה. גם אם אדם שחוסן נדבק, תסמיני המחלה יהיו לרוב קלים יותר. שבה וממליצה שמי שחולה במחלות חורף – להימנע מהגעה לעבודה או למסגרות חינוך. במקומות הומי אדם ובטיסות, מומלץ לעטות מסכות ולהקפיד על היגיינת ידיים, כדי לצמצם הדבקה של שפעת”.

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית, ציין כי, ״מערכת הבריאות מתמודדת השנה עם עונת חורף שמקדימה ומציבה אתגרים משמעותיים. בכללית נערכנו מבעוד מועד, תוך חיזוק שירותי הקהילה, מוקדי האחיות כדי להעניק למטופלים מענה רציף, מקצועי ונגיש. אנחנו קוראים לציבור להמשיך ולהתחסן, לפעול באחריות אישית ולהיעזר בשירותי הייעוץ והרפואה מרחוק, שמאפשרים טיפול איכותי ובטוח גם מהבית״.

רינת בסל, מנהלת מוקד האחיות של כללית, סיכמה: “אנו מטפלים מדי יום באלפי פניות. המוקד מהווה כתובת זמינה להכוונה ראשונית ולהבחנה בין מתן מענה במסגרת הבית לבין מצבים הדורשים פנייה דחופה למר״ם או למיון”.