ממשל דונלד טראמפ בארצות הברית אישר בימים האחרונים, כי מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) פתח בחקירה נרחבת בנוגע למקרי מוות אפשריים המקושרים לחיסוני קוביד-19.

החקירה, המנוהלת תחת מזכיר הבריאות רוברט פ. קנדי ג'וניור, הידוע בגישתו הספקנית לחיסונים, כבר עוררה סערה ודאגה בקרב הקהילה הרפואית.

הדרמה התעצמה בעקבות דליפתו של מסמך פנימי בסוף נובמבר, המיוחס לבכיר ב-FDA. במסמך זה נטען כי חיסוני הקוביד קשורים למותם של לפחות עשרה תינוקות או ילדים. וינאי פרסאד, ראש רגולטור החיסונים ב-FDA, כתב במזכר שהודלף כי מדובר ב"גילוי עמוק", וציין כי "בפעם הראשונה, ה-FDA האמריקני יכיר בכך שחיסוני קוביד-19 הרגו ילדים אמריקאים".

אולם, הטענה המטלטלת ספגה ביקורת חריפה: מומחים חיצוניים הביעו ספקנות לגבי הממצאים, כינו את הטענה "יוצאת דופן" וציינו כי היא לא גובתה בנתונים מפורטים. עובדים ב-FDA אף הביעו כעס ואמרו שהמייל המדובר היה "מטעה" ו"טעון פוליטית". מומחים דרשו הוכחות "יוצאות דופן" לטענה יוצאת הדופן הזו, כאשר סוכנות הידיעות AFP דיווחה כי המזכר המודלף לא סיפק כל ראיה לטענותיו.

בתוך כך, שר הבריאות, רוברט פ. קנדי ג'וניור, עורר חששות כאשר ב-2023 טען ללא הוכחות כי החיסונים קטלניים. החקירה הפנימית, שנועדה בתחילה להתמקד במקרי מוות אפשריים בקרב ילדים, עדיין נמשכת, ודובר מטעם משרד הבריאות סירב למסור פרטים על השיטות, הנתונים או לוחות הזמנים להשלמתה.