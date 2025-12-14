טרגדיה נוספת: ילד בן 4 מהצפון עם מחלות רקע נפטר משפעת 

משרד הבריאות מדווח הערב (ראשון) על מקרה טראגי נוסף, אודות ילד בן ארבע וחצי, תושב צפון הארץ, שנפטר כתוצאה ממחלת השפעת.

הילד, שסבל ממחלות רקע קשות, הובא לבית החולים במצב של החייאה, ושם נקבע מותו.

הילד שנפטר לא היה מחוסן כנגד שפעת.

במשרד מציינים כי זוהי הפטירה הרביעית של ילד משפעת המדווחת מתחילת עונת החורף הנוכחית. האירוע הטרגי מתרחש על רקע עלייה מתמשכת בתחלואת השפעת בכל רחבי המדינה.

בעקבות המקרה, חוזר משרד הבריאות וממליץ לכלל האוכלוסייה להתחסן בהקדם האפשרי. במשרד מדגישים כי אף שהחיסון אינו מבטיח מניעה מוחלטת של התחלואה, הוא מוכח כמפחית באופן משמעותי את חומרת המחלה ברוב המקרים.

החיסון נגד שפעת זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים.