כיכר השבת
צאו לחסן!

טרגדיה נוספת: ילד בן 4 מהצפון עם מחלות רקע נפטר משפעת 

ילד בן ארבע מהצפון שסבל ממחלות רקע נפטר הערב לאחר שחלה במחלת השפעת, כך הודיע משרד הבריאות | משרד הבריאות חזר והדגיש לציבור את החובה להתחסן בשפעת, בפרט לסובלים ממחלות רקע ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת (חדשות)  

חיסון נגד שפעת בקופת חולים (צילום: יהודה ג )

משרד הבריאות מדווח הערב (ראשון) על מקרה טראגי נוסף, אודות ילד בן ארבע וחצי, תושב צפון הארץ, שנפטר כתוצאה ממחלת השפעת.

הילד, שסבל ממחלות רקע קשות, הובא לבית החולים במצב של החייאה, ושם נקבע מותו.

הילד שנפטר לא היה מחוסן כנגד שפעת.

במשרד מציינים כי זוהי הפטירה הרביעית של ילד משפעת המדווחת מתחילת עונת החורף הנוכחית. האירוע הטרגי מתרחש על רקע עלייה מתמשכת בתחלואת השפעת בכל רחבי המדינה.

בעקבות המקרה, חוזר משרד הבריאות וממליץ לכלל האוכלוסייה להתחסן בהקדם האפשרי. במשרד מדגישים כי אף שהחיסון אינו מבטיח מניעה מוחלטת של התחלואה, הוא מוכח כמפחית באופן משמעותי את חומרת המחלה ברוב המקרים.

החיסון נגד שפעת זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר