יוסי ערבליך, יו"ר עמותת "למענכם", פנה במכתב דחוף לשר הבריאות חיים כץ בדרישה לנקוט בצעד אמיץ ולשלב מטפלים מתחומי הרפואה המשלימה במערך בריאות הנפש הציבורי. ערבליך מתריע כי מדינת ישראל מצויה בעיצומו של משבר נפשי חסר תקדים בעקבות הצטברות טראומות ממשבר הקורונה, אירועי השבעה באוקטובר, מלחמת התקומה ומבצע "עם כלביא". לדבריו, מעגלי הפגיעה מתרחבים וכוללים לוחמים, משפחות שכולות, פצועים ואזרחים שאיבדו את תחושת הביטחון הבסיסית.

ערבליך מדגיש בפנייתו כי המערכת הציבורית מתקשה לעמוד בעומס, והמחסור החמור באנשי מקצוע מוביל לתורי המתנה של חודשים ארוכים המהווים סכנת חיים ממשית לסובלים מחרדה, דיכאון ופוסט-טראומה. הוא מציין במיוחד את אנשי המילואים ובני זוגם, שהקריבו את שגרת חייהם וניצבים כעת בפני מערכה קשה על יכולת השיקום והחוסן הנפשי של המשפחה כולה.

כפתרון למצוקה, מציע יו"ר "למענכם" לבחון את שילובם של מטפלים מיומנים בשיטות NLP, ריברסינג, טיפול בתנועה ושיטות גוף-נפש, המסוגלים לספק מענה ראשוני ומציל חיים. הוא קורא לשר להכיר במטפלים אלו כנותני שירות לגיטימיים במרכזי החוסן ובקופות החולים תחת פיקוח מקצועי. ערבליך סיכם את פנייתו בקביעה כי בעוד המערכת קורסת, ישנו "צבא שלם" של מטפלים המבקשים להיכנס מתחת לאלונקה ולסייע בשיקום החוסן הלאומי.