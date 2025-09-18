איך להפוך את יום הדין לשמחה הגדולה בשנה? | אל תחמיצו

ראש השנה הוא לא יום שבו השם "שופט" אותך. זה היום שבו הוא מתחנן אליך שתכתיר אותו למלך.

בשיעור מעמיק לראש השנה לוקח את הצופים המשפיע הרב אשר פרקש למסע פנימי מעמיק שישנה לחלוטין את הדרך שבה חווים את היום הקדוש הזה.

בשיעור: מדוע מלכותו של הקב"ה "מסתלקת" מהעולם בליל ראש השנה? איך התפילה "מלוך על העולם כולו בכבודך" מעוררת את רצון השם להיות מלכנו? ההבדל המהותי בין התשובה הכללית לתשובה הפרטית וגם כיצד לחיות את ימי הדין מתוך עונג ושמחה במקום פחד וחרדה.

הרב פרקש משתף גם מהחוויה האישית שלו מהתוועדויות ראש השנה אצל הרבי מליובאוויטש. הכינו את עצמכם לראש השנה מתוך הבנת המשמעות העמוקה והפנימית!