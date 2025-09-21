כיכר השבת
המגיד בשיעור מיוחד

איך להפסיק להרגיש 'יהודי רע' לפני ראש השנה? המהפכה הפנימית שתשנה לך את החג

בשיעור הכנה לראש השנה, המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון מגיד סוד עמוק ומהפכני שמסביר מדוע כל כך הרבה יהודים מרגישים ניתוק עמוק דווקא בזמן הקדוש ביותר בשנה (יהדות)

(צילום: ללא קרדיט)

"אני לא מספיק טוב". זו התחושה שרודפת רבים, במיוחד לקראתראש השנה והימים הנוראים.

בשיעור הכנה לראש השנה, המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון מגיד סוד עמוק ומהפכני שמסביר מדוע כל כך הרבה יהודים מרגישים ניתוק עמוק דווקא בזמן הקדוש ביותר בשנה.

בהתבסס על המשל המופלא שהבעל שם טוב אמר לפני תקיעת שופר, הרב ג'ייקובסון מגלה את הסוד הפנימי של ראש השנה: אחרי חטא עץ הדעת הקב"ה לא שאל את אדם הראשון: "למה חטאת?", הוא שאל אותו: "אייכה - איפה אתה?". זו לא שאלה של האשמה או כעס - זו שאלה של חמלה ואהבה.

נגלה איך להפוך את הבושה והחרדה מהדין - לחוויה של קירבה והמלכת המלך. נלמד מה הקדוש ברוך הוא באמת מבקש כשהוא אומר "תמליכוני עליכם" - ולמה דווקא במקום הכי כואב שלנו הוא הכי זקוק לנו.

מסע עמוק אל הנפש, אל הנקודה שבה אתה מגלה שכל החומות שהרגשת בחיים - הן רק דמיון. שהדביקות עם הקב"ה לא נפסקה אפילו לרגע.

שיעור שישנה לך את הגישה לימים הנוראים. ויעזור להיכנס לראש השנה מתוך אמונה עצמית, שמחה פנימית ותחושת קרבה אמיתית לבורא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחגי ישראל:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר