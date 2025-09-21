"אני לא מספיק טוב". זו התחושה שרודפת רבים, במיוחד לקראתראש השנה והימים הנוראים.

בשיעור הכנה לראש השנה, המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון מגיד סוד עמוק ומהפכני שמסביר מדוע כל כך הרבה יהודים מרגישים ניתוק עמוק דווקא בזמן הקדוש ביותר בשנה.

בהתבסס על המשל המופלא שהבעל שם טוב אמר לפני תקיעת שופר, הרב ג'ייקובסון מגלה את הסוד הפנימי של ראש השנה: אחרי חטא עץ הדעת הקב"ה לא שאל את אדם הראשון: "למה חטאת?", הוא שאל אותו: "אייכה - איפה אתה?". זו לא שאלה של האשמה או כעס - זו שאלה של חמלה ואהבה.

נגלה איך להפוך את הבושה והחרדה מהדין - לחוויה של קירבה והמלכת המלך. נלמד מה הקדוש ברוך הוא באמת מבקש כשהוא אומר "תמליכוני עליכם" - ולמה דווקא במקום הכי כואב שלנו הוא הכי זקוק לנו.

מסע עמוק אל הנפש, אל הנקודה שבה אתה מגלה שכל החומות שהרגשת בחיים - הן רק דמיון. שהדביקות עם הקב"ה לא נפסקה אפילו לרגע.

שיעור שישנה לך את הגישה לימים הנוראים. ויעזור להיכנס לראש השנה מתוך אמונה עצמית, שמחה פנימית ותחושת קרבה אמיתית לבורא.