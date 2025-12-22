כיכר השבת
אור אחרון | צפו 

משערי המקדש ועד פסגת מירון: סוד השמחה של "זאת חנוכה" | תיעוד

ריקודים סוערים ביציאה מהר הבית ומעגלי שמחה במירון • בעוד בירושלים מדגישים החוגגים את "חזרת בעל הבית" מול עיניהם הבוחנות של הערבים, בציון הרשב"י חגגו את גילוי האור • צפו בתיעוד שהגיע ל"כיכר השבת" (חרדים, חנוכה)

שמחה ביציאה מהר הבית לרגל זאת חנוכה (צילום: אלקנה וולפסון - ישיבת הר הבית)

שיאו של חג החנוכה, יום "זאת חנוכה", נחגג היום (שני) בעוצמה רבה בשני מוקדים מרכזיים, המנקזים אליהם את תמצית השמחה והאמונה היהודית.

ירושלים: "בעל הבית חזר" ביציאה מהר הבית נרשמו מחזות מרגשים של שמחה מתפרצת. קבוצות שלימות של מתפללים פצחו בריקודים ובשירים המהדהדים בין סמטאות העיר העתיקה.

החגיגות התקיימו תחת המבטים הטעונים של התושבים הערבים המקומיים, שאינם רואים בעין יפה את המפגנים היהודיים בלב האזור. "התחושה היא שבעל הבית באמת חזר", אמר אחד המשתתפים. "הריקודים האלו כאן, בנקודת החיכוך, הם התשובה הטובה ביותר למי שמנסה לערער על זכותנו".

זאת חנוכה במירון (צילום: באדיבות המצלם)

מירון: אור הרשב"י בשיא החג בתוך כך, גם בצפון הארץ הגיעה שמחת החג לשיא. בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, התאספו המונים לחגוג את "זאת חנוכה" – היום המסוגל לישועות גדולות. מעגלי השמחה והשירה בציון נמשכו שעות ארוכות, כשהחוגגים מחברים בין אור המנורה לאורו של הרשב"י.

בתיעוד מיוחד שהגיע לידי אתר "כיכר השבת", נראים ההמונים במירון בשירה סוחפת ובתפילה להמשך הנס והאור של עם ישראל. השילוב בין העמידה הגאה בירושלים לתפילה הנרגשת במירון, חתם את ימי החנוכה באווירה של אחדות וגאווה יהודית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר