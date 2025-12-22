משערי המקדש ועד פסגת מירון: סוד השמחה של "זאת חנוכה" | תיעוד

שמחה ביציאה מהר הבית לרגל זאת חנוכה ( צילום: אלקנה וולפסון - ישיבת הר הבית )

שיאו של חג החנוכה, יום "זאת חנוכה", נחגג היום (שני) בעוצמה רבה בשני מוקדים מרכזיים, המנקזים אליהם את תמצית השמחה והאמונה היהודית.

ירושלים: "בעל הבית חזר" ביציאה מהר הבית נרשמו מחזות מרגשים של שמחה מתפרצת. קבוצות שלימות של מתפללים פצחו בריקודים ובשירים המהדהדים בין סמטאות העיר העתיקה. החגיגות התקיימו תחת המבטים הטעונים של התושבים הערבים המקומיים, שאינם רואים בעין יפה את המפגנים היהודיים בלב האזור. "התחושה היא שבעל הבית באמת חזר", אמר אחד המשתתפים. "הריקודים האלו כאן, בנקודת החיכוך, הם התשובה הטובה ביותר למי שמנסה לערער על זכותנו".

זאת חנוכה במירון ( צילום: באדיבות המצלם )

מירון: אור הרשב"י בשיא החג בתוך כך, גם בצפון הארץ הגיעה שמחת החג לשיא. בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, התאספו המונים לחגוג את "זאת חנוכה" – היום המסוגל לישועות גדולות. מעגלי השמחה והשירה בציון נמשכו שעות ארוכות, כשהחוגגים מחברים בין אור המנורה לאורו של הרשב"י.

בתיעוד מיוחד שהגיע לידי אתר "כיכר השבת", נראים ההמונים במירון בשירה סוחפת ובתפילה להמשך הנס והאור של עם ישראל. השילוב בין העמידה הגאה בירושלים לתפילה הנרגשת במירון, חתם את ימי החנוכה באווירה של אחדות וגאווה יהודית.