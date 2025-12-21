כיכר השבת
כך עוקפים הילדים באוסטרליה את האיסור על שימוש ברשתות החברתיות

באוסטרליה נכנס לאחרונה לתוקף איסור חסר תקדים על שימוש במדיה החברתית עבור ילדים מתחת לגיל 16 | החוק החדש הביא להשבתת יותר מ-200,000 חשבונות ביום הראשון לכניסתו לתוקף | למרות הכל, לפי דיווחים רבים, חלק מהילדים כבר מוצאים דרכים שונות לעקוף את האיסור (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

באוסטרליה נכנס לאחרונה לתוקף איסור חסר תקדים על שימוש ב החברתית עבור ילדים מתחת לגיל 16, המגביל את השימוש בפלטפורמות כמו אינסטגרם, סנאפצ’ט וטיקטוק.

החוק החדש הביא להשבתת יותר מ-200,000 חשבונות ביום הראשון לכניסתו לתוקף, כאשר החברות מחויבות לאתר ולהסיר חשבונות של משתמשים צעירים. עונש כספי של עד 33 מיליון דולר צפוי למי שלא יעמוד בדרישה.

למרות האיסור, לפי דיווחים רבים, חלק מהילדים כבר מוצאים דרכים לעקוף אותו באמצעות זיהוי מזויף כמבוגרים, פתיחת אפליקציות חדשות ושימוש ב-VPN - שמשנה את המיקום של כתובת ה-IP שלהם למדינות אחרות.

חבר המועצה הפרלמנטרית ג’ון ראדיק, יחד עם שני נערים אוסטרלים, הגישו עתירה חוקתית לבית המשפט העליון של אוסטרליה, בטענה שהאיסור פוגע בזכויות הילדים לתקשורת פוליטית ומגביל את היכולת שלהם להשתתף בפוליטיקה - במיוחד לאור העובדה שחלקם יהיו בגיל ההצבעה בתוך שנתיים. פסיקה צפויה בעתירה תתקבל בין מרץ לאפריל 2026.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנסי, הדגיש שהאיסור נועד להגן על הילדים מפני השפעות מזיקות של המדיה החברתית, ולהבטיח אחריות מצד החברות הטכנולוגיות. מנגד, המבקרים מזהירים שהאיסור עשוי להוביל את הילדים לפלטפורמות מסוכנות יותר, ולהעניק להורים תחושת בטחון כוזבת - מבלי להגן בפועל על הצעירים.

