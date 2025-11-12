במשקל 9.5 קראט | "היהלום הכחול" הנדיר נמכר בז'נבה בסכום עצום

במחיר עצום, אך עם ירידת ערך. היהלום הכחול ( צילום: Christie's )

יהלום כחול נדיר ויקר במיוחד, המוכר בשם "מלון בלו" (Mellon Blue) ושוקל 9.51 קראט, נמכר השבוע במכירה הפומבית של בית כריסטי'ס בז'נבה תמורת 25.5 מיליון דולר. היהלום, שנחשב לאחד הבולטים והנדירים מסוגו, היה שייך לרייצ'ל "באני" מלון - אשת חברה אמריקאית, אספנית אמנות ונדבנית שנפטרה ב-2014 בגיל 103. למרות הנדירות והיוקרה, מדובר בירידה של 22% בשוויו לעומת המכירה הקודמת לפני 11 שנים, ואף קרוב ל-50% ירידה כאשר משקללים את האינפלציה בתקופה הזו.

"מלון בלו" נמכר בשנת 2014 במכירה פומבית תמורת 32.6 מיליון דולר, ובכך שבר אז שיא עולמי ליהלום כחול במכירה פומבית. קטגוריית "פנסי ויויד בלו" בליטוש טיפה (pear shape), ובדרגת נקיון פנימית אינטרנלית (Internally Flawless ,IF) לפי מכון היהלומים האמריקאי (GIA) מעמידה אותו מבין היהלומים הידועים ביותר בעולם - כאשר פחות מ-0.02% מהיהלומים הטבעיים הם כחולים, וחלקם מזוהים עם תכולה זעירה של בורון שנקלטה במבנה הגבישי במהלך ההיווצרות בעומק האדמה. במהלך העשור החולף שוק היהלומים הצבעוניים חווה תנודות ניכרות. יהלומים כחולים גדולים אף יותר, כמו "אופנהיימר בלו" (14.62 קראט, נמכר ב-57.5 מיליון דולר) ו-"דה בירס קאלינן בלו" (15.10 קראט, נמכר באותו סכום), עקפו בשווים את "מלון בלו", אך עדיין נשארה לו הילה ייחודית הן בזכות המאפיינים הפיזיים והן בזכות בעליו הקודמים.

בדרגת נקיות מהגבוהות בעולם ( צילום: צילום מסך )

באני מלון, בת לאצולה האמריקאית ויורשת הון המייסדים של חברת ליסטרין ובנקאות פיטסבורג, הותירה חותם עיצובי משמעותי על התרבות האמריקאית, בין היתר בזכות עיצוב מחודש של גן הוורדים בבית הלבן עבור הנשיא ג'ון קנדי. במשך שנים נחשבה למעצבת נוף וטעם עלית - ומורשתה תרמה רבות לעניין הציבורי ביהלום הייחודי.

את המכירה בז׳נבה ערך בית המלון ההיסטורי "הוטל דה ברג'" כשאת החדר מילאו אספנים וגברים מקצועיים שייצגו לקוחות עשירים לצד צוות מכירות נרגש. נציגי כריסטי׳ס הביעו סיפוק משל הביקוש ל"חפצי ערך יוצאי דופן להם עבר עשיר וערך סיפורי".​

היהלום מדגיש את התופעה בשוק יהלומים יוקרתיים, שבו גם אבני חן נדירות אינן חסינות לצונאמי שינויים בתיאבון של משקיעים ואספנים - אולם הוא נותר סמל לסטנדרט ולטעם עליון בעולם התכשיטים.