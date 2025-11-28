על אף הפופולריות שלהם כחיות מחמד ברחבי העולם, ההיסטוריה של אילוף החתולים נותרה קשה לפענוח עבור מדענים. מחקר חדש קובע מועד ציון דרך מרכזי באילוף החתולים – הכנסת חתולים ביתיים לאירופה מצפון אפריקה.

המחקר מצא כי החתולים הביתיים הגיעו לאירופה לפני כ‑2,000 שנה, בתקופה של תחילת האימפריה הרומית, כנראה הודות למסחר ימי. החוקרים משערים כי חלק מהחתולים הללו הובאו על ידי מלחים כדי לצוד עכברים על אוניות שהפליגו בים התיכון, והובילו תבואה מהשדות של מצרים לנמלים ששירתו את האימפריה.

ממצאים אלה סותרים את הרעיון המושרש כי האילוף התרחש בתקופה פרה-היסטורית קדומה יותר, כאשר חקלאים מהמזרח עברו לאירופה והביאו איתם חתולים.

"אנחנו גילינו שהגנומים של החתולים הביתיים המוקדמים ביותר באירופה נמצאים מתחילת התקופה הרומית," אמר הפלאוגנטיקאי קלודיו אוטוני מאוניברסיטת רומא טור ורגטה, מחבר ראשי של המחקר שפורסם ביום חמישי בכתב העת Science.