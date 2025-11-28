על אף הפופולריות שלהם כחיות מחמד ברחבי העולם, ההיסטוריה של אילוף החתולים נותרה קשה לפענוח עבור מדענים. מחקר חדש קובע מועד ציון דרך מרכזי באילוף החתולים – הכנסת חתולים ביתיים לאירופה מצפון אפריקה.
המחקר מצא כי החתולים הביתיים הגיעו לאירופה לפני כ‑2,000 שנה, בתקופה של תחילת האימפריה הרומית, כנראה הודות למסחר ימי. החוקרים משערים כי חלק מהחתולים הללו הובאו על ידי מלחים כדי לצוד עכברים על אוניות שהפליגו בים התיכון, והובילו תבואה מהשדות של מצרים לנמלים ששירתו את האימפריה.
ממצאים אלה סותרים את הרעיון המושרש כי האילוף התרחש בתקופה פרה-היסטורית קדומה יותר, כאשר חקלאים מהמזרח עברו לאירופה והביאו איתם חתולים.
"אנחנו גילינו שהגנומים של החתולים הביתיים המוקדמים ביותר באירופה נמצאים מתחילת התקופה הרומית," אמר הפלאוגנטיקאי קלודיו אוטוני מאוניברסיטת רומא טור ורגטה, מחבר ראשי של המחקר שפורסם ביום חמישי בכתב העת Science.
המחקר השתמש בנתונים גנטיים משרידי חתולים מ‑97 אתרים ארכיאולוגיים באירופה ובמזרח התיכון, וכן מחתולים בני זמננו. החוקרים ניתחו 225 עצמות של חתולים – ביתיים ופראיים – מלפני אלפי שנים ועד המאה ה‑19, והפיקו 70 גנומים עתיקים של חתולים.
ממצאי החוקרים הראו כי שרידי חתולים מאתרים פרה-היסטוריים באירופה שייכים לחתולים פראיים, ולא לחתולים ביתיים מוקדמים. על פי המחקר הזה, כלבים היו בעלי החיים הראשונים שעובדו על ידי בני אדם. החתול הביתיים הגיע מאוחר יותר, וצאצאיו של החתול הפראי האפריקאי.
לאחר שהובאו לאירופה, הצבא הרומי העתיק, עם מוצבים פרוסים ברחבי היבשת, שיחקו תפקיד מרכזי בהפצת החתולים הביתיים. כך מעידים השרידים הארכיאולוגיים של חתולים שנמצאו באתרי המחנות הצבאיים הרומיים.
החתול הביתי הראשון באירופה שנמצא במחקר והיה גנטית דומה לחתול הביתי של היום, מתוארך בין 50 לפני הספירה ל‑80 לספירה בעיר אוסטרית בשם מאוטרן, באתר שבו היה מבצר רומי לאורך נהר הדנובה.
עם זאת, המחקר אינו מסביר את מועד ומיקום האילוף הראשוני של החתולים. "אילוף החתולים הוא מורכב," אמר אוטוני, "ומה שאנו יכולים לומר כיום הוא את מועד הכנסת החתול הביתיים לאירופה מצפון אפריקה. אין לנו מידע מספק על מה שקרה קודם לכן ובאיזה מקום."
0 תגובות