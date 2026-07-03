תגלית מדעית מסקרנת מחזירה לחיים את אחד היצורים המרשימים ביותר שאי פעם שחו באוקיינוסים: כריש המגלודון. קבוצת חוקרים בינלאומית הודיעה כי חוליות ענק של הכריש הקדום, שנחשבו אבודות במשך כמעט ארבעה עשורים, אותרו מחדש במוזיאון להיסטוריה של הטבע בדנמרק – ומספקות עדות חותכת לממדיו יוצאי הדופן.

החוליות התגלו לראשונה כבר בשנת 1978 בדרום דנמרק, אך אבדו במהלך העברת אוסף המוזיאון בשנת 1989. רק לאחרונה הצליח צוות המוזיאון לאתר מחדש חלק מהמאובנים, שסווגו כעת תחת הקטלוג NHMD 157890. המחקר, שפורסם בכתב העת Palaeontologia Electronica, הובל על ידי פרופ’ קנשו שימאדה מאוניברסיטת דה-פול בשיקגו. לדברי החוקרים, קוטר החוליות מגיע עד 23 סנטימטרים – הגדול ביותר שתועד אי פעם בכרישים, ואולי אף בדגים בכלל. השוואה לשלד חלקי של מגלודון קטן יותר שנמצא בבלגיה אפשרה להעריך את אורכו של הפרט הדני בכ-24.3 מטרים – כמעט 80 רגל – מה שמבסס את ההערכות הגבוהות ביותר שניתנו עד כה למין זה.

אחת החוקרות עם חוליית ענק שנמצאה ( צילום: Museum of Southern Jutland, Gram, Denmark )

סריקות CT שבוצעו במאובנים חשפו לפחות 64 טבעות גדילה, המעידות כי הכריש הגיע לגיל של לפחות 64 שנים. מודל גדילה תיאורטי מצביע על כך שתוחלת חייו המרבית יכלה להגיע לכ-96 שנים – נתון חריג עבור טורף ימי בסדר גודל כזה.

מעבר לממדים המרשימים, הממצא מספק גם הצצה נדירה לתפריט של המגלודון. לצד החוליות נמצאו שרידים של דג גדול ממשפחת כרישי הענק (Cetorhinidae), שלדברי החוקרים עשויים לייצג תוכן קיבה – עדות ראשונה מסוגה במאובני מגלודון.

האתר בדנמרק מהווה גם את הנקודה הצפונית ביותר שבה נמצאו עדויות מדעיות למגלודון, מה שמרחיב את הבנת תפוצתו הגיאוגרפית של הטורף הקדום.

למרות שהמודלים מצביעים על אפשרות תאורטית לפרטים גדולים אף יותר, החוקרים מדגישים כי ההערכה של 24.3 מטרים היא כיום הגבול העליון הנתמך בראיות אמפיריות. עבור יצור שנכחד לפני שנים רבות, מדובר בהישג מדעי משמעותי – ובהצצה נדירה לעוצמתו של אחד מטורפי העל הגדולים בתולדות כדור הארץ.