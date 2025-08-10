סרטון שהציג לכאורה לביאה משוטטת ברחובות בהודו ומרחרחת אדם ישן על המדרכה, הפך לוויראלי במיוחד וזעזע מיליוני גולשים. הקטע שפורסם כתיעוד ממצלמות אבטחה בלילה, הופץ באופן נרחב ברשתות החברתיות וגרם לרבים להאמין שמדובר באירוע אמיתי.

מספר כלי תקשורת פרסמו דיווחים שהתבססו על הסרטון הוויראלי, רומזים כי הוא התרחש היכן שהוא בהודו. כותרות כמו "אריה משוטט ברחוב, מרחרח אדם ו...: וידאו מבהיל הוא לא סצנה מסרט" של "אריה חס על חייו של אדם ישן במפגש רחוב מוזר" מילאו את אתרי חדשות בעולם. חשבונות פופולריים ברשת X (לשעבר טוויטר) הפיצו גם הם את הסרטון בטענה שמדובר באירוע אמיתי בהודו, כשאחד הפוסטים צבר למעלה מ-22.5 מיליון צפיות.

אך בדיקה מעמיקה של הסרטון העלתה מספר אי-התאמות משמעותיות שמעלות ספקות לגבי אמיתותו. בין היתר, מילים על כרזת חנות ליד האדם הישן נראו כג'יבריש, אף שהיו דומות לכתב דבאנגרי, הן לא יצרו מילה בהינדי או גוג'ראטי. בנוסף, תנוחתו של האדם השוכב על הקרקע נראתה לא טבעית, כאשר מיקום הרגל נראה מוזר והיא התקפלה ליד הירך במקום הברך.

גולשים רבים חדי עין חשפו ברשת אי דיוקים רבים וסימני היכר שאכן הסרטון באמצעות בינה מלאכותית. גם כלי לזיהוי בינה מלאכותית אישר זאת, וקבע כי קיים סיכוי של 90% שהתיעוד נוצר באמצעות AI.