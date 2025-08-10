כיכר השבת
האם הסרטון הוויראלי של הלביאה וההומלס הוא תעלול של בינה מלאכותית? | צפו

סרטון ויראלי מציג לביאה מתקרבת להומלס ברחוב ומתרחקת  ועורר סערה ברשת | בדיקות העלו סימני שאלה על אמתותו האם באמת מדובר ביצירת בינה מלאכותית? (מעניין)

סרטון הלביאה, פייק? (צילום: רשתות חברתיות)

סרטון שהציג לכאורה לביאה משוטטת ברחובות בהודו ומרחרחת אדם ישן על המדרכה, הפך לוויראלי במיוחד וזעזע מיליוני גולשים. הקטע שפורסם כתיעוד ממצלמות אבטחה בלילה, הופץ באופן נרחב ברשתות החברתיות וגרם לרבים להאמין שמדובר באירוע אמיתי.

מספר כלי תקשורת פרסמו דיווחים שהתבססו על הסרטון הוויראלי, רומזים כי הוא התרחש היכן שהוא בהודו. כותרות כמו "אריה משוטט ברחוב, מרחרח אדם ו...: וידאו מבהיל הוא לא סצנה מסרט" של "אריה חס על חייו של אדם ישן במפגש רחוב מוזר" מילאו את אתרי חדשות בעולם. חשבונות פופולריים ברשת X (לשעבר טוויטר) הפיצו גם הם את הסרטון בטענה שמדובר באירוע אמיתי בהודו, כשאחד הפוסטים צבר למעלה מ-22.5 מיליון צפיות.

אך בדיקה מעמיקה של הסרטון העלתה מספר אי-התאמות משמעותיות שמעלות ספקות לגבי אמיתותו. בין היתר, מילים על כרזת חנות ליד האדם הישן נראו כג'יבריש, אף שהיו דומות לכתב דבאנגרי, הן לא יצרו מילה בהינדי או גוג'ראטי. בנוסף, תנוחתו של האדם השוכב על הקרקע נראתה לא טבעית, כאשר מיקום הרגל נראה מוזר והיא התקפלה ליד הירך במקום הברך.

גולשים רבים חדי עין חשפו ברשת אי דיוקים רבים וסימני היכר שאכן הסרטון באמצעות בינה מלאכותית. גם כלי לזיהוי בינה מלאכותית אישר זאת, וקבע כי קיים סיכוי של 90% שהתיעוד נוצר באמצעות .

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
מאה אחוז Ai. דבר נוסף שלא נכתב, מיקום המיטה השתנה תוך כדי הסרטון. אז או שאכן מדובר בבינה מלאכותית או שמשהו פשוט ביים את האירוע. דבר נוסף אם נסתכל בצורת ההליכה והכיפופים המוזרים בגוף הלביאה, נשתכנע עוד יוצא שמדובר בפייק.
כתבה יפה

