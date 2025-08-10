עולם החלל באבל, עם ההודעה על דבר מותו של האסטרונאוט האגדי ג'ים לוול, שמת בסוף שבוע שעבר והוא בגיל 97. לוול, ששמו הפך לשם נרדף לגבורה ואופטימיות, הוא דמות מוכרת בכל הקשור לפריצה האמריקאית לחלל, בעיקר בעקבות חלקו במהלך משימת אפולו 13.

לוול, הצטרף לצי האמריקאי בגיל 16, שם התקדם לטייס קרב והשלים תואר במכון חיל הים של אנאפוליס. מאוחר יותר לוול נבחר להיות חלק מ-"תשעת החדשים" של נאס"א, קבוצה עילית שנועדה להגשים את הבטחתו של הנשיא קנדי להנחית אדם על הירח.

משימתו הראשונה בחלל הייתה במפקדת ג'מיני 7, שם שהה עם האסטרונאוט פרנק בורמן למשך שבועיים כדי לבדוק את יכולת השרידות של אדם בחלל. לאחר מכן פיקד על ג'מיני 12, משימה בה הוכח כי אדם יכול לעבוד מחוץ לחללית.

במהלך משימת אפולו 8 ההיסטורית, בשנת- 1968, כאשר האסטרונאוטים ג'ים לוול, פרנק בורמן וויליאם אנדרס היו הראשונים להקיף את הירח, הם העבירו שידור חי שריתק את העולם כולו. כשהיו הראשונים לחזות בצד הרחוק של הירח ובתופעה עוצרת הנשימה של "זריחת כדור הארץ.

לוול וצוותו חלקו מסר בעל משמעות עמוקה. בזמן שאמריקה הייתה שקועה במלחמת וייטנאם ובאי-שקט אזרחי, לוול הקריא מתוך ספר בראשית, פסוק שאיחד את האנושות כולה ברגע של פליאה ויראת כבוד.

הוא ציטט את הפסוק ששודר למיליוני צופים ברחבי העולם."וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לַיְלָה וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד". עבור לוול, זה היה הרגע המרגש ביותר בחייו, חוויה שבה את העולם כולו.

יוסטון יש לנו בעיה

רגע מפורסם אחר בקריירה של לוול הגיע במשימת אפולו 13 באפריל 1970, אותה הוביל כמפקד. כשהם היו במרחק של כ-320,000 ק"מ מכדור הארץ, אירעה תקלה דרמטית: פיצוץ השבית את חלליתם. ההודעה הזכורה, "יוסטון, הייתה לנו בעיה", הפכה לסמל ליכולת ההתמודדות האנושית.

לוול וצוותו, יחד עם בקרת המשימה ביוסטון, עבדו בקור רוח תחת לחץ עצום. הם העבירו את פעילותם למודול הירח, אקווריוס, כדי לשרוד, והעולם כולו עצר את נשימתו וצפה במאבקם לשרוד. "ארבעה ימים לא ידעתי אם אני אישה או אלמנה", אמרה מרילין אשתו.

לבסוף, לאחר מסע הירואי וקפוא, הם שבו בשלום לכדור הארץ, כאשר נחיתתם במימי האוקיינוס השקט הפכה לאחד הרגעים האיקוניים בתולדות טיסות החלל. נאס"א הגדירה את המשימה כ"כישלון הגדול ביותר שלה, וללא ספק, שעתה היפה ביותר".

שון דאפי, מנהל נאס"א בפועל, ציין כי חייו ועבודתו של לוול "היוו השראה למיליוני אנשים במשך עשרות שנים". משפחתו מסרה כי יתגעגעו ל"אופטימיות הבלתי מעורערת שלו, חוש ההומור שלו, והדרך בה גרם לכל אחד מאיתנו להרגיש שאנחנו יכולים לעשות את הבלתי אפשרי".

לוול, שהיה האדם הראשון שהגיע לירח פעמיים אך מעולם לא נחת עליו.