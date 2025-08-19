כהונה שלישית? טראמפ הציג לזלנסקי את כובע '4 שנים נוספות'

בפגישה דיפלומטית שמשכה תשומת לב עולמית בבית הלבן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי נפגשו יחד עם מנהיגים אירופאים, כשהם מציגים חזית מחויכת ושלווה, בניגוד למפגשים קודמים שהיו מתוחים יותר.

במהלך הפגישה, התרחשו חילופי מתנות סמליים ועמוקים. הנשיא זלנסקי העניק לטראמפ מחבט גולף, שנשלח על ידי סמל זוטר בצבא אוקראינה, קונסטנטין קרטאבצב, שאיבד רגל בהגנה על חבריו. זלנסקי הסביר כי הגולף הפך לחלק חשוב בשיקום של קרטאבצב, ואף הראה לטראמפ וידאו מהחייל המבקש סיוע בהשגת שלום צודק ומתמשך עבור אוקראינה. טראמפ קיבל את המתנה בחום והקליט סרטון תודה לחייל האוקראיני, ובתמורה, העניק לזלנסקי מפתחות סמליים לבית הלבן.

אך מעבר לחילופי המתנות הרשמיים, רגע דיפלומטי נוסף משך את העין, כאשר הנשיא טראמפ הציג בפני הנשיא זלנסקי והנשיא הצרפתי מקרון את אוסף הכובעים שלו, ובכללם גם את הכובע הנושא את המסר '4 שנים נוספות'. הצגה זו מגיעה על רקע עניין ציבורי רחב והשקות מוצרים הקשורים לריצה אפשרית של טראמפ לנשיאות ב-2028.

בעבר טראמפ עצמו התייחס לספקולציות לגבי התמודדותו מחדש, למרות האיסור החוקתי, ואמר בשיחת טלפון עם NBC ניוז כי הוא "לא צוחק" לגבי כהונה שלישית, אם כי הוסיף ש"מוקדם מדי לחשוב על זה".

הוא אף ציין כי "ישנן שיטות שבהן אפשר לעשות זאת", והציע תרחיש שבו סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס יתמודד בראשות הרשימה ב-2028, עם טראמפ כשותפו לריצה, כאשר טראמפ יקבל את המשרד לאחר הבחירות.

עם זאת, בהמשך הוא המעיט בחשיבות דבריו, ואמר: "אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. אני רק אומר לכם שיותר אנשים אמרו לי, בבקשה רוץ שוב". מומחים משפטיים ומומחי בחירות ציינו בעבר כי ניסיון לזכות בארבע שנים נוספות כנשיא יהווה הפרה חסרת תקדים של התיקון ה-22 לחוקה. דיוויד שולץ, פרופסור באוניברסיטת המליין ומומחה למשפט חוקתי, סיכם זאת בצורה ברורה: "טראמפ אולי לא ירצה לשלול כהונה שלישית, אך התיקון ה-22 לחוקה בהחלט עושה זאת".