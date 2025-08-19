טיסה 484 של חברת TAP אייר פורטוגל, שהמריאה מליסבון בדרכה לניס שבצרפת על מטוס אמבראר E190 ובו 106 נוסעים, נקלעה לתקרית תקשורתית חריגה ביותר.

הכול התחיל כשצוות הטיסה גילה תקלה משמעותית: כל תאי השירותים במטוס יצאו מכלל שימוש. מתוך דאגה לנוחות הנוסעים, הטייסים פנו לבקרת התנועה האווירית הצרפתית וביקשו מסלול נחיתה ישיר ומהיר יותר לשדה התעופה של ניס.

הם הסבירו את המצב, בחילופי הדברים: טייס: "רק לידיעתכם, יש לנו כמה בעיות עם השירותים (toilets) על הסיפון. הם אינם תפעוליים, ואנו צריכים לנחות בניס מוקדם ככל האפשר. לכן, אנו מבקשים מסלול ישיר יותר לניס ומהירות גבוהה יותר, אם אפשר".

בקר תנועה אווירית: "רק חזור על בקשתך?".

טייס: "אנו מבקשים מהירות גבוהה יותר אם אפשר... אין לנו שירותים על הסיפון במהלך הטיסה היום, לכן אנו צריכים לנחות מוקדם ככל האפשר בגלל הנוסעים".

הטייסים הדגישו במפורש כי הם אינם מכריזים על מצב חירום רשמי כמו "מצוקה" (Mayday) או "דחיפות" (Pan Pan). אך למרות שכל התקשורת התנהלה באנגלית, שפת התקשורת האווירית הבינלאומית, משהו השתבש בצורה דרמטית. בקר התנועה האווירית התבלבל לחלוטין.

השיחה המשיכה להסתבך:

טייס: "אין לנו שירותים. אין שירותים פעילים, אז הנוסעים צריכים לנחות כדי שיוכלו להקל על עצמם". בקר תנועה אווירית: "רק כדי להיות בטוח, הטייס האוטומטי שלכם אינו פועל?" טייס: "לא, אדוני, הטייס האוטומטי שלנו פועל כשורה. הבעיה שלנו היא עם השירותים (toilets)".

הבלבול נבע מכך שהמילה "toilets" (שירותים), שבה הטייסים השתמשו, החלה להישמע לבקרי התנועה האווירית כמו "pilots" (טייסים). בקרים החלו לחשוד שמצב רפואי כלשהו השבית את אחד הטייסים, או גרוע מכך, שאין טייסים כשירים להטיס את המטוס. כשהבקר שאל אם יש לטייס בעיה רפואית, תשובת הטייס שוב הובנה לא נכון:

טייס: "אדוני, אומר שוב. אין לנו בעיה רפואית. פשוט אין לנו טייסים (pilots). אבל זה כבר לא משנה. אנחנו רק צריכים לנחות". למרות שהטייס התכוון לומר "אין לנו שירותים" והכוונה הייתה שכבר לא משנה אם מכריזים או לא, בקרת התנועה האווירית הגיעה למסקנה שגויה. הם החליטו להכריז על מצב כוננות בשדה התעופה של ניס מחשש "לכלי טיס שבו אנו חושדים שאין טייס המסוגל להפעיל את המטוס".

הטייסים, שהיו מבולבלים מהתגובה, המשיכו לנסות להבהיר שהכל תקין: בקר תנועה אווירית: "אני לא בטוח שאני מבין. אמרת שאין לך טייס על הסיפון?". טייס: "הפעולה שלנו רגילה, אדוני. אנו רוצים להמשיך עם הגישה כרגיל". בקר תנועה אווירית: "אמרת קודם שאין לך טייס?". טייס: "לא אמרתי את זה. נדבר על הקרקע לעת עתה, אנחנו רק צריכים לבצע את הגישה שלנו".

למרבה המזל, המטוס נחת בשלום, והתקרית התבהרה על הקרקע. כך גם כשמשתמשים באנגלית כשפה סטנדרטית, במיוחד כשיש הבדלים במבטא ובאיך שמילים דומות נשמעות. מספר מגיבים אף הציעו שהשימוש במילה "lavatories" (תאי רחצה) במקום "toilets" היה עשוי למנוע את הבלבול מלכתחילה.