ראש הממשלה עם ספר התורה העתיק מקלף עור צבי ( צילום: חיים צח, לע"מ )

"מוואטנה" ארגון לזכויות אדם בתימן פרסם ביום שישי האחרון, הצהרה דחופה לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות מעשי אלימות על בסיס דת או אמונה.

הארגון פנה בגלוי לארגון אנסאר אללה (החות'ים), בקריאה חד משמעית לשחרורו המיידי של לוי סאלם מוסא מרהבי, אזרח יהודי תימני המוחזק במעצר שרירותי כבר שנים ארוכות. לדברי "מוואטנה", מעצרו של מרהבי מהווה דוגמה בולטת לאלימות על רקע דתי. סיפורו של לוי מרהבי, יליד 1987 לערך, הוא כנראה היהודי האחרון שנותר בתימן, ב-2016. מרהבי נעצר על ידי הלשכה לביטחון לאומי (כיום שירות הביטחון והמודיעין) בצנעא, בחשד לסיוע בהברחת כתב יד עתיק של ספר תורה מחוץ למדינה. ספר התורה, שלפי הטענות היה בן למעלה מ-800 שנה ועורו צבי, נלקח על ידי יהודים תימנים שהיגרו לישראל. החות'ים ורשויות תימן ראו בספר התורה אוצר לאומי, ותמונותיו בישראל הובילו לטענה כי הוצא מהמדינה באופן לא חוקי. מרהבי, שחי קודם לכן בישראל אך שב לתימן בשל קשיי הסתגלות, נעצר מיד עם שובו. שלושה גברים מוסלמים נעצרו יחד עמו, כולל עובד שדה תעופה שהואשם באישור עליית המהגרים למטוס עם ספר התורה. מועמדת רפובליקנית לקונגרס מטקסס שרפה קוראן והתבטאה בחריפות נגד מוסלמים דני שפיץ | 26.08.25 מאז מעצרו, מרהבי מוחזק בכלא בצנעא, בירת תימן, בתנאים קשים הכוללים יחס לא אנושי, התדרדרות במצב בריאותו ודיווחים על עינויים חוזרים ונשנים. הוא סובל מבעיות בכליות ובריאות, איבד את כל שיניו, לכאורה כתוצאה מעינויים חוזרים, ואף דווח כי סבל משיתוק חלקי לאחר אירוע מוחי. נכון לספטמבר 2024, הוא נמצא בבידוד ובמצב בריאותי ירוד מאוד. "מוואטנה" ציין כי הוא סבל גם מהיעלמות כפויה, מניעת ביקורים ומעצר ממושך ללא תקשורת, וכי הופעתו הראשונה בפני בית משפט התרחשה רק לאחר כשנה ושבעה חודשים של מעצר, מה שמהווה הפרה בוטה של הליכים משפטיים הוגנים.

עמוד רשמי של USCIRF – הנציבות האמריקנית לחופש דת בינלאומי. הוא מציג פרופיל על לוי סאלם מוסא מרהבי, היהודי האחרון המוחזק בכלא החות’ים בתימן. ( צילום: מסך )

תיקו של מרהבי הפך למקרה משפטי מורכב ומתמשך. בית המשפט לקרנות ציבוריות גזר עליו שנתיים מאסר, פסק דין שאושר על ידי בית המשפט לערעורים ובית המשפט העליון. אולם, למרות שבית משפט לערעורים בשליטת החות'ים הורה בספטמבר 2019 על שחרורו, וקבע כי הוא חף מפשע ומוחזק שלא כדין, הרשויות לא צייתו לפסיקה. בעוד שלושת הגברים המוסלמים שנעצרו עמו שוחררו, מרהבי נותר מאחורי סורג ובריח.

במרץ 2021, הציבו החות'ים אולטימטום ל-13 יהודים נוספים, ביניהם אמו של מרהבי, לעזוב את צנעא למצרים בתמורה לשחרורו. המשפחות הסכימו ועזבו את המדינה, אך החות'ים לא עמדו בהבטחתם ולוי נותר כלוא. עזיבתם הותירה בתימן רק ארבעה יהודים קשישים, ודו"ח של האו"ם מ-2022 ציין כי נותר רק יהודי אחד במדינה – מרהבי עצמו.

מצבו של מרהבי עורר קריאות בינלאומיות רבות לשחרורו:

מזכיר המדינה של ארה"ב דאז, מייק פומפאו, קרא בנובמבר 2020 לשחרורו המיידי וללא תנאי, וציין כי הוא מוחזק שלא בצדק. דובר מחלקת המדינה של ארה"ב, נד פרייס, חזר על קריאה זו מטעם ממשל ביידן ב-2021.

באותה שנה הפדרציה הספרדית האמריקאית (ASF) השיקה קמפיין להעלאת המודעות למצבו, והרב אלי עבדי מהאיחוד האמירויות הערביות כינה את יחס החות'ים כלפיו "פשעים נגד האנושות" וטען כי מעצרו נובע מיהדותו.

"הארגון לזכויות אדם בתימן" מדגיש בהצהרתו השבוע, כי אלימות על בסיס דת או אמונה, ובכלל זה מעצרו המתמשך של מרהבי, מהווה מעשה פלילי על פי החוק הבינלאומי לזכויות אדם. הארגון דורש מהחות'ים לשחרר את מרהבי באופן מיידי וללא תנאי, לסיים את המעצר השרירותי וההיעלמות הכפויה, ולכבד את עצמאות מערכת המשפט וליישם את פסיקותיה.