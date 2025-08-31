משבר קריאה באמריקה: רק 16% מהאוכלוסייה פותחים ספר ביום

מחקר חדש ורחב היקף חושף נתון מדאיג: שיעור האמריקאים הקוראים להנאה ביום נתון צנח בכ-40 אחוזים במהלך שני העשורים האחרונים, בין השנים 2003 ל-2023.

ממצאי המחקר, שפורסמו בכתב העת iScience, מראים כי בעוד שבשנת 2003, כ-26 אחוזים מהאוכלוסייה דיווחו על קריאה לשם הנאה, ושיעור זה הגיע לשיאו ב-2004 עם כ-28 אחוזים, עד שנת 2023 ירד נתון זה ל-16 אחוזים בלבד.

ירידה זו, המסתכמת בכשלושה אחוזים בשנה, מתוארת כ"מתמשכת, יציבה ומדאיגה עמוקות" על ידי החוקרים.

הירידה בשיעור הקריאה מהווה דאגה משמעותית לאור יתרונותיה הרבים. קריאה נחשבת ל"אחת הדרכים הנגישות ביותר לתמוך ברווחה אישית" ו"התנהגות חיונית לשיפור הבריאות עבור כל קבוצה בחברה, עם יתרונות לאורך כל מסלול החיים", מציינת דייזי פנקורט, חוקרת בריאות התנהגותית ואחת ממחברות המחקר.

המחקר ניתח נתונים מסקר השימוש בזמן האמריקאי השנתי, וכלל למעלה מ-236,000 אמריקאים בני 15 ומעלה, שסיפקו דיווח מפורט על אופן בילוי זמנם. הגדרת "קריאה לשם עניין אישי" הייתה רחבה וכללה ספרים, מגזינים, עיתונים, ספרי שמע וקוראים אלקטרוניים.

המחקר גם מצא פערים בולטים בין קבוצות שונות באוכלוסייה: אמריקאים שחורים קראו פחות להנאה מאמריקאים לבנים, וגברים קראו פחות מנשים. לעומת זאת, אנשים מבוגרים יותר, בעלי רמות השכלה גבוהות יותר ובעלי הכנסה גבוהה יותר, נטו לקרוא יותר להנאה. פנקורט מדגישה כי "ייתכן שאלו שיכולים להפיק את מירב התועלת [מקריאה להנאה] לבריאותם... הם אלה שמקבלים בפועל את התועלת הפחותה ביותר".

באופן מעניין, הזמן המוקדש לקריאה לילדים נשאר קבוע בתקופה זו, אך רק שני אחוזים מהאמריקאים דיווחו על קריאה עם ילדים ביום נתון, למרות שלמעלה מ-20 אחוזים מהמשתתפים בסקר היו הורים לילדים מתחת לגיל 9.

החוקרים אינם יודעים בוודאות מדוע פחות אמריקאים קוראים להנאה, אך הם משערים כי מדיה חברתית, טכנולוגיה ועבודה תופסות את מקומה של הקריאה. קיים "מתאם בין זמן המוקדש למדיה דיגיטלית לבין ירידה בזמן הקריאה", מסבירה ג'יל סונקה, אחת ממחברות המחקר.

עם זאת, גורמים מבניים כמו חוסר ביטחון כלכלי, מחסומי תחבורה וייתכן גם קשב וריכוז מתקצר (מממוצע של 2.5 דקות מול מסכים ב-2004 ל-47 שניות ב-2016), משחקים אף הם תפקיד.

למרות שאנחנו חיים בתרבות של צריכת תוכן ורבים מאיתנו צורכים תוכן אודיו ווידאו במהירות כפולה, הקריאה, כך מסתבר, איטית יותר ודורשת סבלנות וריכוז, יכולות הנמצאות בהידרדרות מדאיגה.