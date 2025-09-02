השמים נצבעו בוורוד: זוהר הקוטב כיסה את שמי דרום בריטניה

האורות הצפוניים, תופעת טבע מרהיבה הידועה גם כזוהר הקוטב, נצפו אמש (שני) ברחבי הממלכה המאוחדת, הרחק דרומה מהרגיל, והפתיעו את הצופים מאזור סקוטלנד הצפונית ועד נורפוק וקנט. זוהי הפעם הראשונה בסתיו הנוכחי שהזוהר נראה בבירור באזורים אלה.

המראה הבהיר והצבעוני, הכולל גוונים של סגול, ירוק ואדום, נגרם בעקבות סופת שמש עוצמתית שסווגה כסופה גיאו-מגנטית מתונה בדרגת G2. הסופה הזו נוצרה כתוצאה מפליטת מסה עטרתית (CME) מהשמש, אשר במהלכה שוחררו פלזמה ושדות מגנטיים. חלקיקים טעונים אלו נעו לכיוון אטמוספירת כדור הארץ ושם, במפגש עם חמצן וחנקן, יצרו את הצבעים המרהיבים של הזוהר.

הסיבה למראה המרהיב הזה של האורות הצפוניים, היא כאשר נוצרים כשחלקיקים טעונים מהשמש פוגעים באטמוספירת כדור הארץ. המפגש הזה עם חמצן וחנקן גורם לפליטת אור בצבעים שונים. כך נוצר המראה המרהיב של ירוק, סגול ואדום בשמיים.

המשרד המטאורולוגי הבריטי אף העלה את האפשרות שהפעילות הסולארית תתגבר ותגיע לרמת סופה חמורה G4 הלילה (שלישי), מה שיגדיל משמעותית את הסיכוי לראות את האורות הצפוניים בכל רחבי בריטניה, ייתכן שאף בעין בלתי מזוינת. עם זאת, צפויה ירידה ברמת הפעילות לרמות רגילות עד יום רביעי.