כיכר השבת
תופעת טבע נדירה

השמים נצבעו בוורוד: זוהר הקוטב כיסה את שמי דרום בריטניה

באזורים נרחבים מדרום סקוטלנד ועד נורפוק וקנט, נצפו אורות הזוהר הצפוני מראה ורוד ירוק משובב נפש| לפי המטאורולוגים, הלילה ייתכן שיא של תצפיות מרהיבות נוספות ברחבי המדינה (מעניין)

השמים מעל סקוטלנד (צילום: רשתות חברתיות)

האורות הצפוניים, תופעת טבע מרהיבה הידועה גם כזוהר הקוטב, נצפו אמש (שני) ברחבי הממלכה המאוחדת, הרחק דרומה מהרגיל, והפתיעו את הצופים מאזור סקוטלנד הצפונית ועד נורפוק וקנט. זוהי הפעם הראשונה בסתיו הנוכחי שהזוהר נראה בבירור באזורים אלה.

המראה הבהיר והצבעוני, הכולל גוונים של סגול, ירוק ואדום, נגרם בעקבות סופת שמש עוצמתית שסווגה כסופה גיאו-מגנטית מתונה בדרגת G2. הסופה הזו נוצרה כתוצאה מפליטת מסה עטרתית (CME) מהשמש, אשר במהלכה שוחררו פלזמה ושדות מגנטיים. חלקיקים טעונים אלו נעו לכיוון אטמוספירת כדור הארץ ושם, במפגש עם חמצן וחנקן, יצרו את הצבעים המרהיבים של הזוהר.

הסיבה למראה המרהיב הזה של האורות הצפוניים, היא כאשר נוצרים כשחלקיקים טעונים מהשמש פוגעים באטמוספירת כדור הארץ. המפגש הזה עם חמצן וחנקן גורם לפליטת אור בצבעים שונים. כך נוצר המראה המרהיב של ירוק, סגול ואדום בשמיים.

המשרד המטאורולוגי הבריטי אף העלה את האפשרות שהפעילות הסולארית תתגבר ותגיע לרמת סופה חמורה G4 הלילה (שלישי), מה שיגדיל משמעותית את הסיכוי לראות את האורות הצפוניים בכל רחבי בריטניה, ייתכן שאף בעין בלתי מזוינת. עם זאת, צפויה ירידה ברמת הפעילות לרמות רגילות עד יום רביעי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר