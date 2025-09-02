פקיסטן מתמודדת בשבועות האחרונים עם אחד ממשברי השיטפונות הקשים בתולדותיה. אלפי כפרים נפגעו, ומעל 850 בני אדם נהרגו ואלפים נפצעו כתוצאה מגשמים עזים ושיטפונות בזק. 2,200 כפרים ניזוקו ולמעלה מ-700,000 תושבים נעקרו מבתיהם.

בתוך המצב הקשה הזה, שר ההגנה של פקיסטן, ח'ואג'ה אסיף, בחר להציג נקודת מבט יוצאת דופן ועורר סערה. אסיף נשמע בסרטון שהפך ויראלי, מציע לאנשים להתייחס למי השיטפונות כאל "סימן ברכה".

הוא ייעץ לתושבים לאגור את המים בבתיהם, בדליים, בגיגיות ובמכלים, במקום לתת להם "לרדת לביוב". בראיון ל"דוניה ניוז" הוא אף אמר: "אנשים המוחים נגד מצב השיטפון צריכים לקחת את מי השיטפונות הביתה, במקום להפגין נגד המדינה והממשלה". האמירות המנותקות הללו עוררו זעם ברחבי המדינה שעה שהיא מתמודדת עם אסון בסדר גודל חסר תקדים.