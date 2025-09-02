כיכר השבת
אמירה אומללה

'סימן ברכה' – שר ההגנה של פקיסטן באמירה מנותקת לנוכח השיטפונות הקשים במדינה

בעוד פקיסטן נאבקת באחד ממשברי השיטפונות הקשים בתולדותיה, שר ההגנה הפקיסטני ח'וואג'ה אסיף עורר סערה כשהציע זווית נוספת להתרחשויות (מעניין)

השיטפונות בפקיסטן (צילום: רשתות חברתיות)

פקיסטן מתמודדת בשבועות האחרונים עם אחד ממשברי השיטפונות הקשים בתולדותיה. אלפי כפרים נפגעו, ומעל 850 בני אדם נהרגו ואלפים נפצעו כתוצאה מגשמים עזים ושיטפונות בזק. 2,200 כפרים ניזוקו ולמעלה מ-700,000 תושבים נעקרו מבתיהם.

בתוך המצב הקשה הזה, שר ההגנה של פקיסטן, ח'ואג'ה אסיף, בחר להציג נקודת מבט יוצאת דופן ועורר סערה. אסיף נשמע בסרטון שהפך ויראלי, מציע לאנשים להתייחס למי השיטפונות כאל "סימן ברכה".

הוא ייעץ לתושבים לאגור את המים בבתיהם, בדליים, בגיגיות ובמכלים, במקום לתת להם "לרדת לביוב". בראיון ל"דוניה ניוז" הוא אף אמר: "אנשים המוחים נגד מצב השיטפון צריכים לקחת את מי השיטפונות הביתה, במקום להפגין נגד המדינה והממשלה". האמירות המנותקות הללו עוררו זעם ברחבי המדינה  שעה שהיא מתמודדת עם אסון בסדר גודל חסר תקדים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

