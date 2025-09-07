תומך ישראל פגש את גרטה ופצח במוזיקה ישראלית רועשת | צפו

כל היחידות מוכנות? - אוהד ישראל מטריל את המשט של גרטה ( צילום: רשתות חברתיות )

אירוע משעשע למדי התרחש בים התיכון, כשאזרח ספרדי תומך ישראל בשם ג'ורדי ונטורה נתקל בדרכה של הפעילה הסביבתית גרטה תונברג לעזה, ודאג להנעים לה את השייט בצורה בלתי נשכחת.