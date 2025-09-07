כיכר השבת
הטרלה בים התיכון

תומך ישראל פגש את גרטה ופצח במוזיקה ישראלית רועשת | צפו

אירוע וויראלי התרחש בים התיכון, כאשר תומך ישראל, נתקל בגרטה תונברג בדרכה לעזה והשמיע לה מוזיקה ישראלית רועשת בסירתו (מעניין)

כל היחידות מוכנות? - אוהד ישראל מטריל את המשט של גרטה (צילום: רשתות חברתיות)

אירוע משעשע למדי התרחש בים התיכון, כשאזרח ספרדי תומך ישראל בשם ג'ורדי ונטורה נתקל בדרכה של הפעילה הסביבתית גרטה תונברג לעזה, ודאג להנעים לה את השייט בצורה בלתי נשכחת.

התקרית אירעה בסמוך לאי הספרדי מינורקה. ונטורה, שעה שונטורה רכב על סירתו, הבחין בסירתה של תונברג שהייתה חלק ממשלחת "Global Sumud Flotilla". במקום לברך אותה לשלום, הוא בחר בדרך יצירתית יותר: הוא החל לעקוב אחריהם תוך השמעת מוזיקה ישראלית בקולי קולות.

משלחת "Global Sumud Flotilla", שממנה יצאה תונברג, כוללת כ-20 סירות וכ-500 משתתפים מ-44 מדינות שונות המשלחת יצאה מברצלונה ב-31 באוגוסט 2025, במטרה לספק סיוע הומניטרי לעזה ולמחות על המצור הימי של ישראל.

