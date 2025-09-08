טייס ומשפיען רשת אמריקאי, אית'ן גואו, שוחרר לאחרונה מבסיס אוויר צ'יליאני מבודד באנטארקטיקה, לאחר שהיה כלוא שם במשך חודשיים שלמים.

הדרמה סביב גואו, (בן 19 בלבד) יצא למסעו השאפתני לגייס כספים לחקר הסרטן במטרה להיות הצעיר ביותר שיטוס לבדו לשבע יבשות, הגיעה לשיאה עם שחרורו המורכב.

שחרורו של גואו מבסיס הקרח המרוחק לווה בצו הרחקה דרמטי שאוסר עליו כניסה לשטח צ'ילה למשך שלוש שנים. הרשויות בצ'ילה טענו כי גואו הגיש "תוכנית טיסה כוזבת", וכי קיבל אישור לנחות באנטארקטיקה רק לאחר שדיווח על מצב חירום. לטענתם, הוא הורשה לטוס רק מעל פונטה ארנס אך המשיך דרומה. מנגד, עורך דינו של גואו טען כי הנחיתה הייתה הכרחית עקב תנאי מזג אוויר קשים, וכי גואו אכן קיבל אישור לנחות.

העיכוב הלא צפוי הפך לכליאה בכפור האנטארקטי כאשר גואו נתקע בבסיס בשל תנאי החורף הקשים שלא איפשרו טיסות חזרה או את הטסת מטוסו הקטן, מסוג ססנה 182Q. הוא בילה חודשיים בבסיס עם תקשורת מוגבלת וטמפרטורות צוללות מתחת לאפס, ורק לאחר מכן הושג הסכם שכלל את ביטול האישומים נגדו.

כחלק מההסדר, גואו נדרש לתרום 30,000 דולר לקרן למען ילדים חולי סרטן ולעזוב את צ'ילה במהירות האפשרית. עם הגעתו לפונטה ארנס, לבוש בחולצת נבחרת הכדורגל הצ'יליאנית, תיאר גואו את חווית מעצרו כ"יומיומית" עם "חירויות מוגבלות", ואף שיבח את הכנסת האורחים של העם הצ'יליאני שטיפל בו כמשפחה ולימד אותו ספרדית.