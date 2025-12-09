חופי הכוכבים במלדיביים ( צילום: שאטרסטוק )

איי המלדיביים, הידועים ביופיים הטרופי, מסתירים סוד לילי שמכונה "ים הכוכבים". תופעת טבע זו מושכת מבקרים מכל רחבי העולם, במיוחד לאיים כמו ואדהו, הממוקם באטול ראא. לאחר שקיעת השמש, קו החוף מתעורר לחיים עם זוהר כחול עז שגורם לגלים להיראות כאילו הם מוארים באור ירח ומנוקדים במיליוני כוכבים נופלים.

המחזה המרהיב הזה הוא תוצאה של תופעה ביו-לומינסנטית (זוהר ביולוגי) טבעית. הזוהר הכחול המבריק נוצר על ידי אורגניזמים ימיים מיקרוסקופיים חד-תאיים, המכונים דינופלגלטים, יצורים זעירים שחיים במים, קטנים כל‑כך שאי אפשר לראות אותם בלי מיקרוסקופ. חלקם מייצרים לעצמם אוכל מאור השמש, וחלקם גם בולעים יצורים עוד יותר קטנים מהם כאשר יצורים זעירים אלה מוטרדים, למשל, על ידי גלים, תנועה במים או דריכה לאורך החוף הם מגיבים בהפקת אור.

אדם שוחה ברצועת החוף במלדיביים ( צילום: רשתות חברתיות )

ההסבר המדעי המרתק מאחורי הזוהר

אף על פי שהמראה נראה על-טבעי, ההסבר טמון בתגובה כימית. הדינופלגלטים פולטים את האור הכחול כתגובת הגנה. כאשר האורגניזם מוטרד, מולקולה בתוכו בשם לוציפרין מגיבה עם חמצן, תגובה המזורזת על ידי האנזים לוציפרז. שחרור האנרגיה הזה יוצר את האור הכחול הנראה לעין, אשר אינו מייצר חום. מנגנון זה משמש להרתעה, מבלבל טורפים פוטנציאליים ומושך תשומת לב במים.

חופי הכוכבים במלדביים ( צילום: שאטרסטוק )

אירוע חולף ונדיר

חשוב לדעת כי "ים הכוכבים" אינו אתר גיאוגרפי קבוע אלא אירוע זמני, והוא אינו מופיע בכל לילה. הופעתו תלויה בגורמים סביבתיים כמו טמפרטורת המים, רמות חומרי המזון ושפל וגאות. הסיכויים הטובים ביותר לחזות בפלא מתרחשים לרוב בחודשי הקיץ המאוחרים (יולי עד תחילת ספטמבר) ובאופן כללי בין מאי לנובמבר, כאשר הפלנקטון נמצא בשפע הגדול ביותר.

הצפייה הטובה ביותר מתרחשת בלילות שקטים וחשוכים עם מינימום אור ירח, המאפשרים לזוהר להיראות בבירור מקו החוף. היכולת לראות את האוקיינוס נדלק מכל צעד קטן או השלכת אבן הופכת את ה"ים הכוכבים" לחוויה בלתי נשכחת עבור כל מי שמגיע למלדיביים.