חברת הרחפנים האמריקאית Zipline, הנחשבת לאחת המובילות בעולם בתחום המשלוחים האוויריים, הציגה לאחרונה חידוש טכנולוגי שעשוי לשנות את כללי המשחק: עמדות טעינה אוטונומיות לרחפנים.

העמדות החדשות מאפשרות לרחפנים לנחות, להיטען ולצאת למשימה הבאה ללא מגע יד אדם. בכך נחסך הצורך בצוותי קרקע שיטענו ידנית את הסוללות, מה שמקצר משמעותית את זמני ההמתנה בין משלוח למשלוח ומגדיל את היכולת המבצעית של הצי.

לדברי החברה, הפתרון נועד לתת מענה לגידול הדרמטי בביקוש למשלוחים מהירים, במיוחד בתחומי הבריאות, המזון והקמעונאות. כבר היום זיפליין מפעילה צי רחפנים במדינות רבות ומשלוחיה נחשבים ליעילים ולידידותיים לסביבה.

התגובות לחשיפה היו נלהבות. ברשתות החברתיות הופצו סרטונים ותמונות מהעמדות החדשות, בהם נראים הרחפנים נוחתים, מתחברים אוטומטית לעמדת הטעינה וממריאים מחדש בתוך דקות ספורות בלבד.

בענף התעופה האוטונומית רואים במהלך צעד משמעותי קדימה. מדובר במעבר ממשלוחים חדשניים לניהול אוטונומי מלא של שרשרת ההפעלה. המשמעות היא שבעתיד הקרוב ייתכן שנראה מערכי משלוחים שלמים הפועלים כמעט ללא מגע אנושי.