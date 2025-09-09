תאונה קטלנית התרחשה אמש (יום שני) באטלקומולקו, בצפון-מערב מקסיקו סיטי, כאשר רכבת משא התנגשה באוטובוס דו-קומתי. התאונה גבתה את חייהם של לפחות עשרה בני אדם ופצעה עשרות נוספים; הדיווחים מצביעים על למעלה מ-50 נפגעים, ואף 61 פצועים.

משרד התובע הכללי של מדינת מקסיקו אישר כי בין ההרוגים שבע נשים ושלושה גברים, וכי האוטובוס הסיע עובדי משק בית ועובדי בניין בדרכם היומיומית לעבודה בבירה המקסיקנית.

על פי סרטונים מהזירה, האוטובוס נראה זוחל אל פסי הרכבת בתוך פקק תנועה כבד באזור תעשייתי. במקום הוצבו תמרור עצור ושלט אזהרה ישן למסילת רכבת, אך לא היו מחסומים או אורות איתות שיסמנו את התקרבות הרכבת.

חברת הרכבות, Canadian Pacific Kansas City of Mexico, הביעה תנחומים לקורבנות ומשפחותיהם וקראה לנהגים לציית לשילוט ולהוראת העצירה המוחלטת במעברי הרכבת, במטרה למנוע תאונות. נהג הרכבת אף ציין כי האוטובוס ניסה לעבור לפני הרכבת הנוסעת. חברת האוטובוסים Herradura de Plata מסרה כי היא משתפת פעולה עם הרשויות ומספקת סיוע לנפגעים, והביעה צער עמוק על האירוע.

התאונה חצתה את האוטובוס לשניים משני צידי המסילה, כאשר אנשים נראו נעים בקומה השנייה של האוטובוס בעוד הרכבת מאיטה ואמבולנסים מגיעים למקום.

תאונות במפגשי כביש-מסילה הן הנפוצות ביותר במקסיקו, והן נמצאות במגמת עלייה מתמדת בשנים האחרונות. דו"ח של הסוכנות המקסיקנית לרגולציה של תחבורת רכבות ציין כי בשנה שעברה נרשמו 800 תאונות כאלה, לעומת 602 בשנת 2020.

דו"ח ממשלתי מ-2023 על כבישים פדרליים במקסיקו הצביע על 12,099 תאונות, שכללו 6,400 פצועים וכמעט 1,900 הרוגים. ממשלת מקסיקו מתכננת להרחיב באופן דרמטי את רשת הרכבות לנוסעים במדינה.