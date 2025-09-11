אמש ביום רביעי, התרחשה רעידת אדמה בעולם העסקי: לארי אליסון, מייסד שותף וסמנכ"ל הטכנולוגיות של ענקית התוכנה אורקל, נסק במפתיע ועקף את המיליארדר אילון מאסק כדי לתפוס את התואר הנחשק האיש העשיר ביותר בעולם.

מה שעוד יותר מדהים ומסקרן הוא שאליסון רשם עלייה חסרת תקדים של 101 מיליארד דולר בשווי הנקי שלו ביום אחד בלבד!

על פי דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג, הזינוק המטאורי בשווי הנקי של אליסון נרשם עד השעה 10:10 בבוקר (שעון ניו יורק). בעקבות פרסום דוחותיה הרבעוניים של אורקל, שחרגו באופן מרשים מציפיות השוק, שווי מניותיו של אליסון זינקו והביאו את הונו הכולל ל-393 מיליארד דולר, ובכך הדיח את אילון מאסק שהונו עמד על 385 מיליארד דולר באותו יום, על פי מדד המיליארדרים של בלומברג.

העלייה המהדהדת של 101 מיליארד דולר היא למעשה העלייה היומית הגדולה ביותר בשווי נקי שתועדה אי פעם על ידי המדד.

חלק ניכר מהונו של אליסון קשור למניות של ענקית התוכנה אורקל, אותה ייסד ב-1977 וכיהן כמנכ"ל שלה עד ספטמבר 2014.

הזינוק הדרמטי במחיר המניה הגיע לא רק בעקבות הדוחות הרבעוניים המרשימים, אלא גם בעקבות גילוי החברה כי היא עדה לעלייה חדה בביקוש לשירותי הענן שלה מצד חברות בינה מלאכותית (AI).

ואילו בצד השני של המתרס, אילון מאסק, שהחזיק בתואר האדם העשיר בעולם מאז 2021, חווה עליות ומורדות רבות. מאסק הספיק לאבד את התואר לזמן קצר למייסד אמזון ג'ף בזוס ולאחר מכן למנכ"ל LVMH ברנאר ארנו. רק בשנת 2024, מאסק חזר למקומו כאיש העשיר בעולם, בו החזיק במשך למעלה מ-300 יום, עד ליום הדרמטי של ה-10 בספטמבר. נראה שהקרב על הפסגה רק הולך ומתחמם, ובינתיים – כל העיניים נשואות לאליסון.