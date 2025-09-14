העולם עדיין מוכה הלם מרציחתו של אהוב ישראל צ'ארלי קירק, והימין בארה"ב מלכד שורות. אמש בסרטון מרגש, המשפיען והשמרן הנודע מארה"ב בן שפירו נפרד מחברו הטוב צ'ארלי קירק והתייחס לשמועות שהופצו בעקבות המקרה.

שפירו הדגיש כי "קולו של צ'ארלי אינו שקט" והצהיר שהם "יאספו את המיקרופון המוכתם בדם במקום שצ'ארלי הותיר אותו". הוא הבטיח כי הם "לעולם לא יפסיקו לומר את האמת", "לעולם לא יפסיקו להתווכח ולדון", ו"לעולם לא יאפשרו לקולו של צ'ארלי קירק למות".

שפירו גם הזים בתוקף שמועות שהופצו ברשת הטוענות כי ביטל סבב הרצאות כלשהו בקמפוסים של מכללות. הוא תיאר את השמועות הללו כ"שטויות" וקבע באופן חד משמעי שהן "שקריות". שפירו הבהיר כי הוא יגיע לקמפוסים רבים של מכללות השנה, והדגיש כי הוא וחבריו "לא יורתעו".

הוא מסר מסר ברור לאלו שינסו לאיים, להפסיק דיון חופשי, או להאמין שיש להם בעלות על מרחבים ציבוריים ויכולים לאיים באלימות ולהרוג אנשים המדברים בחופשיות: "אנחנו לא נפסיק". הוא סיים את דבריו בפרידה מחברו, "להתראות לחברי צ'ארלי קירק. יהי זכרו ברכה למשפחתו ולמדינתו".