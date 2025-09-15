בדף היומי במסכת הוריות דף י"ב שנינו: "ומאן דבעי למיעבד בעיסקא, ובעי למידע אי מצלח אי לא מצלח, לירבי תרנגולא, אי שמין ושפר, מצלח". פירוש:, מי שרוצה לעשות עסק ורוצה לדעת אם יצליח או לא, שיגדל תרנגול; אם התרנגול משמין ומתייפה, יצליח העסק.

מדהים לראות עד כמה דברי הגמרא רלוונטיים גם בימינו אנו, ובפרט על סגולות הגמרא נדמה שאיש לא מוכן לוותר.

הסיפור המוזר הוא של נאור ברוך, יזם ישראלי מוכר בתחום הקריפטו וההשקעות. ברוך, אדם פעיל מאוד ברשתות החברתיות עם עשרות אלפי עוקבים בטיקטוק, בחר לפרש את עצת הגמרא באופן מילולי למדי, וגידל לעצמו תרנגול אישי, לו העניק את השם המקורי "ביטקוין". התרנגול הזה לא היה סתם חיית מחמד עבור נאור הוא שימש לדבריו כ"קמע" אישי שהביא לו מזל רב בכל הישגיו בתחום ההשקעות.

והנה, דווקא כאשר נראה שהכל הולך כשורה, הגיעה הטרגדיה שהכתה בנאור ברוך בעוצמה. "ביטקוין", התרנגול האהוב וה"קמע" שלו, מת. ומה שהוסיף נופך כואב במיוחד לאירוע, הוא העובדה שהתרנגול מת דווקא ביום תשעה באב.

נאור ברוך שיתף את עוקביו בצער עמוק וביגון קודר, הוא תיאר תחושה של צמרמורת וכאב שלא ניתן להסביר. הוא אף סיפר שרצו לו בראש מחשבות וזיכרונות, כמו "פלשאבקים", של רגעי הצלחה בעסקיו, כמו כשחגגו מפולת או עשו כסף בהתקפה של איראן, וכי התרנגול היה חלק בלתי נפרד מכל אלה. הוא אף ניסה, נואשות, להציל את התרנגול כשהציע סכום נכבד של 50 אלף שקל לווטרינר שיציל את "ביטקוין", אך ללא הצלחה.

אז יש לכם תרנגול מזדמן כי אתם קמים מוקדם לסליחות אולי תנסו, כי מה לא עושים בשביל כסף.