עמודים בבקעת הירדן מוגנו כדי למנוע התחשמלות של החסידות

בכל שנה בעונת הנדידה חולפות מעל ישראל כחצי מיליארד ציפורים. באזור בקעת הירדן, חסידות רבות עוצרות על עמודי החשמל ליד מטמנת תרצה, שבסמוך למאגר תרצה ובשל הצפיפות הרבה, הן נוטות להתחשמל תוך העברת זרם זו לזו.
מעבר לאתגר האקולוגי, אירועים אלו גורמים לשיבושים באספקת החשמל החיונית למשקים חקלאיים, למושבים שבסביבה ולאזור התעשייה.
בתקופה זו, בה המשקים עסוקים במיוחד באריזות ושיווק התמרים לקראת חגי תשרי, חשיבותה של רציפות אספקת החשמל גבוהה במיוחד.
עובדי חברת החשמל מצאו פתרון מיידי וביצעו מיגון ייעודי לעמודים באמצעות שרוולים מבודדים, תוך שימוש בציוד מיוחד ובתנאי שטח מורכבים, כדי לאפשר נחיתה בטוחה של החסידות ולהבטיח רציפות באספקה.
בנוסף, החברה התחייבה למגן כ־1,200 עמודי מתח גבוה מדי שנה ברחבי הארץ, במסגרת פרויקט ‘פורשים כנף׳, עד להשלמת כ־6,000 עמודים בהשקעה שנתית של כ־8.4 מיליון שקל.
