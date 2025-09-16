כיכר השבת
צפו בתיעוד

עמודים בבקעת הירדן מוגנו כדי למנוע התחשמלות של החסידות

חברת החשמל מיגנה עמודים בבקעת הירדן כדי למנוע התחשמלות חסידות ושיבושים באספקת החשמל | תיעוד (מעניין)

החסידות ומיגון העמודים (צילום: יוסי וייס, חברת החשמל)

בכל שנה בעונת הנדידה חולפות מעל ישראל כחצי מיליארד ציפורים. באזור בקעת הירדן, רבות עוצרות על עמודי החשמל ליד מטמנת תרצה, שבסמוך למאגר תרצה ובשל הצפיפות הרבה, הן נוטות להתחשמל תוך העברת זרם זו לזו.

מעבר לאתגר האקולוגי, אירועים אלו גורמים לשיבושים באספקת החשמל החיונית למשקים חקלאיים, למושבים שבסביבה ולאזור התעשייה.

בתקופה זו, בה המשקים עסוקים במיוחד באריזות ושיווק התמרים לקראת חגי תשרי, חשיבותה של רציפות אספקת החשמל גבוהה במיוחד.

עובדי חברת החשמל מצאו פתרון מיידי וביצעו מיגון ייעודי לעמודים באמצעות שרוולים מבודדים, תוך שימוש בציוד מיוחד ובתנאי שטח מורכבים, כדי לאפשר נחיתה בטוחה של החסידות ולהבטיח רציפות באספקה.

בנוסף, החברה התחייבה למגן כ־1,200 עמודי מתח גבוה מדי שנה ברחבי הארץ, במסגרת פרויקט ‘פורשים כנף׳, עד להשלמת כ־6,000 עמודים בהשקעה שנתית של כ־8.4 מיליון שקל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר