עמודים בבקעת הירדן מוגנו כדי למנוע התחשמלות של החסידות

החסידות ומיגון העמודים ( צילום: יוסי וייס, חברת החשמל )

בכל שנה בעונת הנדידה חולפות מעל ישראל כחצי מיליארד ציפורים. באזור בקעת הירדן, חסידות רבות עוצרות על עמודי החשמל ליד מטמנת תרצה, שבסמוך למאגר תרצה ובשל הצפיפות הרבה, הן נוטות להתחשמל תוך העברת זרם זו לזו.