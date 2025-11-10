אירוע הזוי התרחש במלון ברובע האיטאנג בסניה שבסין, כאשר אורחת שעשתה צ'ק-אין, לאחר חצות ב-28 באוקטובר, לא הייתה מרוצה מחדרה שעלה 15 דולר. תוך חצי שעה, היא ביקשה החזר כספי מלא עבור ההזמנה ששולמה מראש, תוך ציון "שינוי תוכנית", אך נאמר לה שזה מאוחר מדי לבטל - ולכן התלוננה על איכות החדר ובידוד הרעשים. המלון הציע שדרוג חינם, והיא סירבה.

האורחת התקשרה למשטרה. היא גם הגישה תלונה במוקד שירות ממשלתי. במקביל פתחה את המים בכיור ובמקלחת, זרקה מצעים למקלחת ושפכה עליהם ג'ל רחצה ושמפו - כדי לסתום את בור הניקוז.

לאחר מספר שעות, המים גלשו מהחדר אל תוך הלובי בקומה התחתונה. החדר הוצף לחלוטין והקירות והרצפה ניזוקו. משטרת לינוואנג טיפלה במצב כשהגיעה. האורחת הודתה באשמה ושילמה כמעט 30,000 יואן (כ-4,200 דולר) כדי לפצות את המלון על הנזק, פי 28 בערך ממחיר החדר.

מנהל המלון, מר שיונג סיפר: "בסביבות השעה 2 לפנות בוקר גילינו שמים מחלחלים מהקומה השנייה ללובי בקומה הראשונה. לאחר בדיקה, מצאנו משהו חריג." סרטון המעקב של המלון הראה שהלקוחה פתחה את ברז הכיור לחלוטין, מה שגרם למים לעלות על גדותיהם ולהרטיב את כל רצפת החדר.

"המים זרמו משעה 2 לפנות בוקר ועד עלות השחר, והחדר הוצף קשות", סיפר מר שיונג. "גם הקירות והרצפות ניזוקו מהשרייה ממושכת, כאשר הערכות ראשוניות של נזקים מתקרבות ל-20,000 יואן".