גו פרו פרסמה את "הרגעים הטובים ביותר" ב-2025 - והתוצאה מרשימה | צפו

חברת גו פרו פרסמה את "הרגעים הטובים ביותר בשנת 2025", סרטון קצר המדגיש את הרגעים המרשימים והמרגשים ביותר שתועדו במצלמותיה במהלך השנה

הרגעים הטובים ביותר של שנת 2025 (צילום: מתוך חשבון ה-X הרשמי של GoPro )

חברת גו פרו פרסמה את "הרגעים הטובים ביותר בשנת 2025", סרטון קצר המדגיש את הרגעים המרשימים והמרגשים ביותר שתועדו במצלמותיה במהלך השנה.

הסרטון כולל קפיצות מקצועיות, הישגים ספורטיביים מרתקים, ותיעודים יוצאי דופן מהטבע. גו פרו מציינת בחשבון ה-X שלה בגאווה כי העולם בוחר לתעד את הרגעים המשמעותיים שלו באמצעות המצלמות שלה, ומבקשת להוקיר את המשתמשים על השיתוף ברגעים החשובים ביותר שלהם.

גו פרו (GoPro) היא חברה אמריקאית המתמחה בייצור מצלמות פעולה קטנות, עמידות וניידות, המיועדות ללכוד רגעים קיצוניים, ספורט אתגרי ואירועים משמעותיים בחיי היומיום.

המצלמות שלה ידועות באיכות התמונה הגבוהה, יכולת ההקלטה בתנאי קיצון, וחיבור נוח לאפליקציות המאפשרות עריכה ושיתוף מידי של הסרטונים. החברה נוסדה בשנת 2002 ומאז הפכה לסמל של תיעוד הרפתקאות אישיות ומקצועיות, כשהמוצרים שלה נפוצים בקרב ספורטאים, יוצרים וחובבי אקשן ברחבי העולם.

