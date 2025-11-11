למעלה ממאה נשים יהודיות שחולצו בשנה האחרונה מכפרים ערביים על ידי יד לאחים נשאו תפילה מרגשת ומיוחדת על קברה של רחל אימנו בבית לחם ביום ההילולא י"א בחשון.

הנשים הגיעו בהסעות מאורגנות מכל הארץ, וחלקן אף הוצאו מדירות המסתור שלהן לרגל האירוע המיוחד. ביניהן היו נשים שחולצו לאחרונה מכפרים ויישובים ערביים עוינים כמו אום אל פאחם, טול כרם, רהט, עיסאוויה, מחנה הפליטים שועאפט, קלנסווה, יטא ועוד.

עבור לא מעט מהנשים הניצולות היה זה ביקור ראשון במקום. קורעת לב הייתה תפילתה הנרגשת של אם יהודייה, שחולצה אך לאחרונה הותירה שניים מבניה הבוגרים בכפר הערבי. ביד לאחים ננקטים לאחרונה מאמצי על במישורים שונים על מנת להביא גם לחילוצם של שני ילדים אלו. האם הייתה שרויה בתפילה דומעת לשלום בניה. רחל מבכה על בניה.

המעמד נפתח בהתכנסות מקדימה בירושלים, בארוחת ערב משותפת ושיחה מעוררת השראה מפי הרבנית לאה אליאס, בתו של המקובל הרב ניסים פרץ זצ"ל. הרבנית שיתפה את הנשים בסיפורה של רחל אמנו, ריתקה בדברים מאלפים אודות דמותה הקדושה והתכנות המאפיינות אותה כפי שבאו לידי ביטוי בוויתור מדהים, במסירות אין קץ ובכוח התפילה שאין לו גבולות. הנשים הקשיבו בהתרגשות רבה ונטלו חלק פעיל בשיח שנוצר בעקבות השיחה המכוננת.

השיחה הסתיימה בקבלת עול מלכות שמיים, בקשות אישיות וקבלות פרטיות של הנשים, שביקשו להתחזק ולהתחבר מחדש לזהותן היהודית. מכאן עשו הנשים את דרכן באוטובוסים שהובילו אותן אל מקום קברה של רחל אמנו. שם עמדה כל אחת בתפילה נרגשת וממושכת לפני אמא רחל.

גב' שורי קוסטליץ, רכזת המחלקה להצלה מטמיעה ביד לאחים, אמרה השבוע כי "לנו, כצוות המונה עשרות עובדות סוציאליות המלוות את הניצולות מדי יום ביומו, היה זה מצמרר לראות מול העיניים את עבודת הקודש שאנו שרויים בה. אין לתאר את תחושת הסיפוק למראה השינוי העמוק שחל בחיי כל אחת מהניצולות. ממפגש למפגש אנו עדות להתקדמות וההתפתחות האישית של הנשים החזקות האלו. איך הן בונות את עצמן, הופכות עצמאיות וחזקות ומחוברות לעם ישראל".

ביד לאחים אמרו השבוע: "רחל מבכה על בניה כי איננו" "כל אחת שעדיין איננה איתנו, כי עודה כלואה עדיין בכפרים הערביים, היא איננה. ורחל אמנו לא פוסקת מלבכות עליה. כולם מחויבים לא לומר נואש מול שום מקרה" למרבה הצער -הוסיפו ביד לאחים- "מגיעים אלינו מקרים רבים מספור. כל יום מביא עמו פניות חדשות וקורעות, אנו לא נחים מול ההצלחות, נמשיך לא לוותר על שום נשמה יהודית. נצח ישראל לא ישקר".