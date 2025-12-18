מוזיקאי דרום קוריאני מפורסם הופתע לחלוטין כשגילה בתיבת הדוא״ל שלו הודעת קבלה מאוניברסיטת הרווארד היוקרתית, שנשלחה אליו שש שנים קודם לכן.

המוזיקאי, המוכר בכינוי 'לוקסיד', סיפר כי הגיש מועמדות להרווארד עוד בתקופת התיכון, הוכנס לרשימת ההמתנה, וסבר שמעולם לא קיבל תשובה סופית על קבלתו.

את המייל הוא מצא במקרה בזמן שניקה את תיבת הדוא״ל הישנה שלו. לדבריו, הוא כתב מכתבי ערעור ועשה כל שביכולתו כדי להתקבל, אך מאחר שלא שמע דבר, הניח שזה לא קרה. מאז, כך הוא מספר, המשיך הלאה והחל לבנות קריירה במוזיקה.

"זו הייתה אוניברסיטת החלומות שלי, אז כתבתי מכתבי ערעור והכול, אבל אף פעם לא שמעתי מהם," אמר בסרטון גלוי לב שפרסם ברשתות החברתיות.

לדבריו, לאחר שהבין שלא התקבל, החליט להתקדם בחייו. “החלטתי להמשיך הלאה. התחלתי לכתוב שירים והפכתי למוזיקאי,” סיפר.

הוא תיאר את רצף הרגשות שעבר עליו לאחר שגילה את ההודעה הישנה: “בהתחלה כעסתי, אחר כך הייתי עצוב, ואז הרגשתי גאה בעצמי. והיום כל הסיפור הזה פשוט מצחיק". לוקסיד סיכם כי בסופו של דבר "שום דבר לא באמת השתנה", אחרי שהוא פתח את המייל.