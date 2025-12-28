תלמידי תיכון בסין הצליחו לפרוץ את קוד הקופסה בכיתה שבה שמרו את הטלפונים הניידים שלהם, בעזרת אבקת גיר - והכל בזכות ספר מתח שקראו על פריצת כספות.

השיטה שבה השתמשו התלמידים היא טכניקה פשוטה שמבוססת על טביעות אצבעות. כאשר לוחצים על מקשים, הזיעה מהאצבעות נשארת על המספרים. באמצעות פיזור אבקת גיר אפשר לראות את המספרים שנלחצו – מכיוון שהאבקה נדבקת לאזורים שהאצבעות נגעו בהם, ומדגישה אותם.

התלמידים מרחו על הקופסה, שמיועדת לשמור על הטלפונים בהתאם לחוקי פנימייה קפדניים, את האבקה - ואכן הצליחו באמצעותה לפתוח את הכספת, ולהוציא את המכשירים.

המקרה התרחש בבית ספר פנימייתי בשנג'ן, שבו יש איסור מוחלט על החזקת טלפונים. שלושה תלמידים עזרו לפיצוח הקוד, ותלמיד נוסף תיעד את התהליך בווידאו – שהפך מיד לוויראלי ברשתות החברתיות.

על פי ההודעה הרשמית של בית הספר, האירוע התרחש ב־14 בנובמבר. בית הספר הזמין את כל המעורבים והעניש אותם, שינה את קוד הקופסה והעביר אותה למשרד המורים - במטרה למנוע "פריצות נוספות". נציג בית הספר מסר כי המדיניות האוסרת על טלפונים קיימת כבר שנים, והעונש שניתן היה בהתאם לנהלים הפנימיים.

המקרה עורר דיון נרחב ברשתות החברתיות הסיניות. אחד הגולשים כתב: "נחמד לראות את התלמידים חושבים בצורה ביקורתית. קריאת ספרים באמת עוזרת." אחר הוסיף: "בית הספר לא טועה לחלוטין, אבל חייבים להודות שהילדים האלה חכמים מאוד ויוזמתיים." גולש נוסף כתב בצחוק: "ממליץ להם להתקבל לאקדמיית המשטרה."