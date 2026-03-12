תיעוד מבפנים מחזה סוריאליסטי: איראנים מנגנים ושרים על רקע טהרן הבוערת | צפו צעיר איראני נצפה כשהוא מנגן בגיטרה ושר מול קהל צופים, בזמן שמאחוריהם נראה מתקן נפט בוער בטהרן לאחר שהופצץ על ידי ארצות הברית וישראל | “רציתי שהמצב שלי יהיה טוב יותר מזה. רציתי לבנות חיים טובים יותר", שר הצעיר (מעניין)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 11:20