"רציתי לבנות חיים טובים יותר", הצעיר שר מול קהל צופים| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
"רציתי לבנות חיים טובים יותר", הצעיר שר מול קהל צופים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)
צעיר איראני נצפה כשהוא מנגן בגיטרה ושר מול קהל צופים, בזמן שמאחוריהם נראה מתקן נפט בוער בצפון מערב טהרן לאחר שהופצץ על ידי ארצות הברית וישראל.
התיעוד צולם מפארק סמוך, כאשר להבות גדולות ועמודי עשן עולים מאזור המתקן, בעוד קבוצת אנשים עומדת וצופה במחזה.
בסרטון נראה הצעיר יושב עם גיטרה ושר בפני הקהל, כאשר ברקע ממשיך לבעור מאגר הנפט שהותקף.
“רציתי שהמצב שלי יהיה טוב יותר מזה. רציתי לבנות חיים טובים יותר", שר הצעיר על רקע טהרן הבוערת. "גג חזק בלי סדק. שני חדרי שינה מפוארים”.
0 תגובות