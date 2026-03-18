תיעוד מטורף: מטאור במשקל עצום התפוצץ בשמי ארה"ב | צפו 

מטאור במשקל של כ־7 טון חלף בשמי קליבלנד ביום שלישי במהירות של כ-72,420 קמ״ש, לפני שהתפרק באוויר בקול נפץ עז שהבהיל תושבים רבים.

אנשים בכמה מדינות בארה"ב דיווחו שראו כדור אש בהיר במיוחד. המטאור התפרק מעל ואלי סיטי, מצפון למדינה.

בעת ההתפרקות השתחררה אנרגיה השווה לכ־250 טון TNT, מה שגרם לרעש העז ולהדף שהורגש גם על ידי צוות השירות המטאורולוגי הלאומי בקליבלנד. נאס״א אישרה כי מדובר במטאור בקוטר של כ־1.83 מטר.

האסטרונום קרל הרגנרות׳ר אמר כי “זה נראה כמו כדור אש, מה שאומר שמדובר במטאוריט - אסטרואיד קטן”. הוא הוסיף כי “יש כל כך הרבה שיגורים לחלל, שלפעמים מה שרואים נשרף הוא לוויינים שנכנסים מחדש לאטמוספירה, אבל בדרך כלל הם לא מגיעים לבהירות כזו”.

הצי האמריקני חושף: תוכנית ענק לנטרול מוקשי איראן במצר הורמוז דוד הכהן וב. ניסני | 21:35

לדבריו של הרגנרות׳ר, מטאורים קטנים פוגעים בשטח ארצות הברית בערך פעם ביום, בעוד שחלקיקים קטנים יותר של אבק חלל נופלים בתדירות של כ־10 פעמים בשעה. הוא הוסיף כי בעבר מדענים עקבו אחרי מטאורים באמצעות רשת מצלמות מיוחדות, אך כיום יותר ויותר אנשים מתעדים אותם בעצמם באמצעות טלפונים ומצלמות אבטחה.