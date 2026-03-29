כיכר השבת
האתגר הסתבך

ניסה לבצע טרנד ויראלי, ומצא את עצמו קשור למיטה | כך זה הסתיים

גבר נזקק לחילוץ לאחר שנלכד בביתו בזמן שניסה לבצע אתגר אינטרנט ויראלי | האיש השתתף ב“אתגר הבריחה מאזיקוני פלסטיק”, אך לא הצליח להשתחרר לאחר שקשר את עצמו (מעניין)

1תגובות
תמונה להמחשה, אילוסטרציה

גבר סיני נזקק לחילוץ לאחר שנלכד בביתו בזמן שניסה לבצע אתגר אינטרנט ויראלי.

האירוע התרחש בעיר גואנגג'ואו. לפי הדיווח של South China Morning Post, האיש השתתף ב“אתגר הבריחה מאזיקוני פלסטיק”, אך לא הצליח להשתחרר לאחר שקשר את עצמו.

הוא עטף תחילה את גופו בשמיכת כותנה, לאחר מכן קשר אותה ברשת דיג, ולבסוף הידק את עצמו באמצעות מספר אזיקוני פלסטיק ארוכים מהצוואר ועד הקרסוליים. שליח שעבר ליד דירתו השכורה שמע את קריאותיו לעזרה והזעיק מיד את המשטרה.

כוחות כיבוי אש שהגיעו למקום נאלצו לפרוץ את שער הבית כדי להיכנס. בתוך הדירה הם מצאו את האיש שוכב על המיטה כשהוא קשור היטב.

לוחם האש ליו ג׳ונג׳יה הסביר כי מדובר בניסיון לקחת חלק בטרנד ויראלי, ואמר כי “הוא עשה זאת כחלק מאתגר רשת שבו אנשים מנסים להשתחרר לאחר שהם קושרים את עצמם”.

הרשויות המקומיות הציגו את התקרית כהוכחה שממחישה את הסכנות הכרוכות בטרנדים מסוג זה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
טמבל
חיים

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר