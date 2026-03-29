גבר סיני נזקק לחילוץ לאחר שנלכד בביתו בזמן שניסה לבצע אתגר אינטרנט ויראלי.

האירוע התרחש בעיר גואנגג'ואו. לפי הדיווח של South China Morning Post, האיש השתתף ב“אתגר הבריחה מאזיקוני פלסטיק”, אך לא הצליח להשתחרר לאחר שקשר את עצמו.

הוא עטף תחילה את גופו בשמיכת כותנה, לאחר מכן קשר אותה ברשת דיג, ולבסוף הידק את עצמו באמצעות מספר אזיקוני פלסטיק ארוכים מהצוואר ועד הקרסוליים. שליח שעבר ליד דירתו השכורה שמע את קריאותיו לעזרה והזעיק מיד את המשטרה.

כוחות כיבוי אש שהגיעו למקום נאלצו לפרוץ את שער הבית כדי להיכנס. בתוך הדירה הם מצאו את האיש שוכב על המיטה כשהוא קשור היטב.

לוחם האש ליו ג׳ונג׳יה הסביר כי מדובר בניסיון לקחת חלק בטרנד ויראלי, ואמר כי “הוא עשה זאת כחלק מאתגר רשת שבו אנשים מנסים להשתחרר לאחר שהם קושרים את עצמם”.

הרשויות המקומיות הציגו את התקרית כהוכחה שממחישה את הסכנות הכרוכות בטרנדים מסוג זה.