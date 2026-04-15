"מה הוא קורא?"

משעשע: זה מה שקרה כשהמנצח והמפסיד בבחירות בהונגריה נפגשו באקראי

המנצח הטרי בבחירות בהונגריה פטר מדיאר פרסם סרטון שבו הוא פוגש באקראי ברה"מ היוצא אורבן במרפסת סמוכה | "מה לדעתכם אורבן קורא בריכוז כזה"? שאל מדיאר את עוקביו (מעניין)

תיעוד מהתקרית (צילום: Péter Magyar)

המנצח הטרי בבחירות בהונגריה פטר מדיאר פרסם סרטון ברשתות החברתיות, שבו הוא נראה עומד עם נשיא הונגריה תמאש סוליוק במרפסת הארמון הנשיאותי ומתבונן בנוף. לפתע השניים מבחינים בראש הממשלה היוצא, ויקטור אורבן, עומד על מרפסת סמוכה.

בסרטון נראה מדיאר כשהוא מנופף לעברו בתנועות רחבות, אך אורבן, שהיה שקוע בקריאה, לא הרים את מבטו ולכן לא הבחין בהם.

בהתייחסו לרגע כתב מדיאר כי "החיים הם הבמאי הגדול ביותר. בזמן שנשיא המדינה הראה לי את משרדו, שממנו יעזוב בקרוב, הבחנתי בראש הממשלה היוצא במרפסת הסמוכה". מדיאר אף הוסיף ושאל את עוקביו "מה לדעתכם אורבן קורא בריכוז כזה".

הוא אף מנה שלוש אפשרויות לבחירת העוקבים: נאום הפרידה, הספורט הלאומי, או הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מהיום.

כזכור, ביום ראשון מפלגת "טיסה" ניצחה בבחירות לפרלמנט בהונגריה, וכעת בהתאם לחוק על נשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על מנהיג המפלגה ולקבוע את מועד ישיבת הפתיחה של הפרלמנט בתוך 30 יום ממועד הבחירות.

לשם כך הזמין נשיא הונגריה את ראשי המפלגות שנכנסו לפרלמנט לפגישה בארמון. לאחר הפגישה סיפר מדיאר כי "יש סיכוי גבוה שישיבת הפתיחה של הפרלמנט תתקיים ב-4, 5 או 6 במאי", מוקדם מהתאריך הצפוי מלכתחילה.

