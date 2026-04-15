המכונה נגד החיה: מרדף של רובוט אחרי חזירי בר שעשע את הרשת

רובוטים דמויי אדם עדיין לא ממש מוכנים לבצע מטלות יומיומיות בבית, אך בתחום הבידור הם כבר מצליחים לעורר עניין רב ברשתות החברתיות.

סרטון חדש שהפך לוויראלי מציג רובוט מסוג Unitree G1 בשם "אדוארד ורצ’וצקי" כשהוא רץ ברחובות ורשה שבפולין ומנסה לרדוף אחרי להקת חזירי בר.

למרות ניסיונותיו הנואשים, הוא אינו מצליח להשיג אותם בשום אופן. בשלב מסוים הוא אף נראה כמביע תסכול כשהוא מניף את ידו לעבר השמיים.

בעיר ורשה מתמודדים כבר תקופה עם אוכלוסיית חזירי בר משוטטים, והסרטון הפך במהרה ללהיט ברשת.

תגובות הגולשים נעו בין הומור להתלהבות. אחד כתב “הגיבור שאנחנו לא ראויים לו”, ואחר הוסיף “זה בכלל לא רעיון טיפשי, הייתי שוכר רובוטים כאלה כדי לרדוף אחרי חזירי בר ולהבריח אותם”. משתמש נוסף ציין כי לדעתו ניתן יהיה להשתמש ברובוטים גם לשמירה על בתי ספר במקרה של חדירה, משום שהם אינם מסכנים חיי אדם גם אם העימות מסלים.

נציין כי חברת Unitree Robotics הציגה לאחרונה רובוט שלהם מסוג R1, המסוגל לבצע תנועות אקרובטיות ואף תנועות קרב. הרובוט שוקל כ-55 פאונד ומצויד בעשרות מפרקים המאפשרים לו תנועה גמישה, לצד מערכות בינה מלאכותית לזיהוי קול ותמונה.