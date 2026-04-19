"מחיר שובר שיא": נמכר שריד מהטיטניק שהחביא סיפור אפל

אפוד הצלה שנלבש על ידי נוסעת ששרדה את טביעת הטיטניק נמכר במכירה פומבית ביותר מ־900 אלף דולר, סכום גבוה בהרבה מההערכות המוקדמות.

הפריט, שלפי ההערכה הוא אחד מכמה בודדים בלבד שנותרו מאפודי ההצלה של הטיטניק, שייך היה לנוסעת ממחלקה ראשונה בשם לורה מייבל פרנקאטלי, שהצליחה לשרוד את טביעת האונייה בשנת 1912. מדובר באפוד ההצלה היחיד מסוגו שהוצע אי פעם למכירה פומבית.

הפריט נמכר בבית המכירות Henry Aldridge & Son בעיר דביזס באנגליה, לרוכש אלמוני שהשתתף במכירה בטלפון. המחיר הסופי היה גבוה בהרבה מההערכה הראשונית שעמדה על כ־339 עד 475 אלף דולר.

במכירה נמכרו גם פריטים נוספים הקשורים לטיטניק, בהם כרית מושב מסירת הצלה שנמכרה בכ־527 אלף דולר ונרכשה על ידי בעלי מוזיאוני הטיטניק בפיג’ון פורג’ שבטנסי וברנסון שבמיזורי.

מנהל בית המכירות, אנדרו אולדרידג’, אמר כי "המחירים שוברים השיאים הללו משקפים את העניין המתמשך בסיפור הטיטניק, ואת הכבוד לנוסעים ולצוות שסיפוריהם מונצחים דרך הפריטים הללו".

פרנקאטלי, שהייתה בת 22 בזמן האסון, עלתה על הטיטניק בצרפת בזמן שעבדה כמזכירה של מעצבת אופנה מפורסמת. היא תיארה מאוחר יותר כיצד סייעו לה ללבוש את אפוד ההצלה ולהגיע לסיפון בזמן הורדת סירות ההצלה. סירת ההצלה שבה ניצלה, מספר 1, עוררה מחלוקת היסטורית לאחר שלא שבה לאסוף ניצולים נוספים מהמים הקפואים.

המכירה התקיימה 114 שנים לאחר שספינת הקרפטיה הגיעה לניו יורק עם ניצולי הטיטניק ב־18 באפריל 1912, אירוע שממשיך לעורר עניין היסטורי ורגשי עד היום.